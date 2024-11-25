Teknik dokümanla imalat sanayisine ihracatta güç veriyor
İmalat sektörünün ihtiyaç duyduğu teknik dokümantasyon alanında uzmanlaşan Teknik Medya, 2007’den bu yana 100’den fazla firmaya yılda 2 milyon sayfanın üzerinde doküman hazırladı.
Ziya İPEK
Teknik dokümantasyon hazırlamanın yalnızca yazılı içerik oluşturmak olmadığını belirten şirket kurucusu Evren Boğa, sürecin mühendislik bilgisi, grafik tasarım, yazılı iletişim becerileri ve yabancı dil hâkimiyetini bir araya getirdiğini vurguladı.
Boğa, "Üretilen makinenin gümrükte takılmaması ya da alıcı firmanın memnuniyetsizlik yaşamaması için standartlara uygun dokümanlar hazırlamak kritik öneme sahip. İhracatçı firmalar, teknik doküman eksikliği yüzünden ödemelerini alamayabiliyor ya da ürünleriyle ilgili müşteri şikâyetleriyle karşılaşabiliyor" diye konuştu. Özellikle otomotiv, savunma sanayi ve tekstil makineleri gibi sektörlerde iş yaptıklarını belirten Boğa, “Makineyi satın alan müşteriler, bir sorunla karşılaştıklarında müdahale edebilmeyi bekliyor.
Teknik dokümantasyon olmadan bu mümkün değil” diyerek Türkiye’de bu konuda hala bilinç eksikliği olduğunu ifade etti. Ticari otomotiv endüstrisini en çok uzmanlaştıkları sektörlerden biri olarak tanımlayan Evren Boğa, kapsamlı kullanım kılavuzları, garanti belgeleri ve tamir-bakım dokümanlarının yanı sıra otobüs gibi binlerce parçadan oluşan araçlar için resimli yedek parça katalogları hazırladıklarını söyledi.
“Kendi yazılımımız olan KLASİD’i geliştirdik”
Teknik Medya'nın firmaların kendi dokümanlarını hazırlamaları, düzenlemeleri ve müşterilere ulaştırılmasını sağlayan özel bir yazılım olan KLASİD Satış Sonrası Hizmet Portalı’nı geliştirdiğini de kaydeden Evren Boğa, bu sayede işletmelere lisans maliyeti olmadan, kendi şablonlarıyla doküman hazırlama ve yedek parça katalogları oluşturma imkânı sunduklarını belirtti.
“Türkiye’nin teknik dokümantasyonda derinleşmesi gerekiyor”
Makine imalat sektöründe teknik dokümantasyonun genellikle geri planda tutulduğunu belirten Boğa, bunun sektörel bir sorun haline geldiğini kaydetti. Boğa, "Bazı firmalar bu işi kendi personellerine yaptırmaya çalışıyor, ancak sonuç genellikle uluslararası standartları karşılamayan, yetersiz dokümanlar oluyor.
Bu durum hem zaman kaybına hem de ciddi maliyetlere neden oluyor" diye konuştu. Türkiye'nin teknik dokümantasyon alanında uzmanlaşması gerektiğini kaydeden Evren Boğa’ya göre Avrupa Birliği’nin makine emniyet yönetmeliği ve CE işaretlemesi gibi regülasyonlarının Türkiye’de daha fazla ciddiye alınması gerekiyor.