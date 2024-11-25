Teknik dokümanla imalat sanayisine ihracatta güç veriyor

Ziya İPEK

Teknik dokümantas­yon hazırlamanın yalnızca yazı­lı içerik oluşturmak olmadığını belirten şirket kurucusu Evren Boğa, sürecin mühendislik bil­gisi, grafik tasarım, yazılı ileti­şim becerileri ve yabancı dil hâ­kimiyetini bir araya getirdiğini vurguladı.

Boğa, "Üretilen maki­nenin gümrükte takılmaması ya da alıcı firmanın memnuniyet­sizlik yaşamaması için standart­lara uygun dokümanlar hazırla­mak kritik öneme sahip. İhra­catçı firmalar, teknik doküman eksikliği yüzünden ödemeleri­ni alamayabiliyor ya da ürünle­riyle ilgili müşteri şikâyetleriy­le karşılaşabiliyor" diye konuş­tu. Özellikle otomotiv, savunma sanayi ve tekstil makineleri gibi sektörlerde iş yaptıklarını belir­ten Boğa, “Makineyi satın alan müşteriler, bir sorunla karşılaş­tıklarında müdahale edebilme­yi bekliyor.

Teknik dokümantas­yon olmadan bu mümkün değil” diyerek Türkiye’de bu konuda hala bilinç eksikliği olduğunu ifade etti. Ticari otomotiv en­düstrisini en çok uzmanlaştık­ları sektörlerden biri olarak ta­nımlayan Evren Boğa, kapsam­lı kullanım kılavuzları, garanti belgeleri ve tamir-bakım dokü­manlarının yanı sıra otobüs gibi binlerce parçadan oluşan araçlar için resimli yedek parça katalog­ları hazırladıklarını söyledi.

“Kendi yazılımımız olan KLASİD’i geliştirdik”

Teknik Medya'nın firmaların kendi dokümanlarını hazırlama­ları, düzenlemeleri ve müşterile­re ulaştırılmasını sağlayan özel bir yazılım olan KLASİD Satış Sonrası Hizmet Portalı’nı geliş­tirdiğini de kaydeden Evren Bo­ğa, bu sayede işletmelere lisans maliyeti olmadan, kendi şablon­larıyla doküman hazırlama ve yedek parça katalogları oluştur­ma imkânı sunduklarını belirtti.

“Türkiye’nin teknik dokümantasyonda derinleşmesi gerekiyor”

Makine imalat sektöründe teknik dokümantasyonun genellikle geri planda tutulduğunu belirten Boğa, bunun sektörel bir sorun haline geldiğini kaydetti. Boğa, "Bazı firmalar bu işi kendi personellerine yaptırmaya çalışıyor, ancak sonuç genellikle uluslararası standartları karşılamayan, yetersiz dokümanlar oluyor.

Bu durum hem zaman kaybına hem de ciddi maliyetlere neden oluyor" diye konuştu. Türkiye'nin teknik dokümantasyon alanında uzmanlaşması gerektiğini kaydeden Evren Boğa’ya göre Avrupa Birliği’nin makine emniyet yönetmeliği ve CE işaretlemesi gibi regülasyonlarının Türkiye’de daha fazla ciddiye alınması gerekiyor.