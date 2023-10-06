Teknokent destekleri tüm bilişim sektörüne açılmalı

Ziya İpek

Bilişim sektörünün mevcut dönemin en iyi sektörü olduğunu kaydeden Türkiye Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu (TÜBİFED) Başkanı Necmettin Kırık, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, başladıkları yıllarla bugün arasında çok büyük farklar olduğunu, önceden bilişim sektörü için herkesin geleceğin sektörü dediğini, bugün ise bilişimin; döneminin en iyi sektörü olduğunu bildirdi.

Sektörün artık Teknokentler sınırı içinde kalmak istemediğini, bu sınırların haricinde yazılım geliştirenlerin de aynı destek ve hizmetlerden faydalanması gerektiğine dikkat çekti. Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram ise Adana esnafının ticari bağlantılarının olduğu Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’daki yıkımlardan dolayı 11,5 milyar lira tutarında zarara uğradığını bildirdi.

Bayram, “Elektronik ticaret bizim diğer şehirlerden bir adım öne çıkmamızı sağlayacaktır” dedi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şehirde ticaret ve yatırım yapacakların yanında olduğunu, Adana'nın Türkiye'de ekonomik anlamda yeniden 4. sıraya yükselmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.