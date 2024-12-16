Teknoloji devleri 20 Aralık'ta 'Boğaziçi Ventures Yapay Zeka Zirvesi'nde buluşacak

Yapay zeka, teknoloji, girişimcilik, finans, yatırım konularını kapsayacak Boğaziçi Ventures Yazay Zeka Zirvesi (AI Summit) İstanbul, 20 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

2024'te ikincisi kez yapılan zirvenin ismi, 'Görünenin Ötesinde (Beyond the Visible)' olarak belirlendi. Maslak 42 Venue'nun ev sahipliği yapacağı zirvede, yapay zeka, teknoloji, girişimcilik, finans, yatırım ve akademik yaklaşımlarla dolu zengin içerik, katılımcılara sunulacak.

Gün boyu sürecek programda, zirvenin ismiyle bağlantılı olarak yapay zekanın doğrudan gözlemlenememesine rağmen hayatları, kültürleri ve öğrenme süreçlerini derinden etkileyen yönlerini, Monster, Intel, Microsoft, Amplitude, BlueStacks ve Google gibi teknoloji firmalarının yöneticileri ile sektörünün önde gelen uzmanları, 2024'teki gelişmeleri ve yatırımları analiz edecek.