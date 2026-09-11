Teknoloji girişimciliği Türkiye’nin itici gücü

Sevilay ÇOBAN

Dünyanın önde gelen teknoloji ve yapay zekâ etkinlik ağlarından biri olan GITEX kapsamında Türkiye'de ilk kez düzenlenen ve iki gün süren GITEX Ai Türkiye, girişimler, yatırımcılar ve teknoloji şirketleri bir araya getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’yi küresel yüksek teknoloji değer zincirinde çok daha yukarılara taşımayı hedeflediklerini belirterek, "Teknoloji girişimciliğini, Türkiye’nin yeni nesil başarı hikâyelerinin ana itici güçlerinden biri olarak görüyoruz. Türk girişimcilik ekosisteminin gerçek değerini doğru yeteneklerle buluştuğunda ortaya koyacağının bilincindeyiz" dedi. Kamu yatırım programlarımızın en az %2’sini yapay zekâ projelerine ayıracaklarını kaydeden Kacır, 2030'a kadar veri merkezi kapasitesini 1 gigavata çıkaracak, yapay zekâ, bulut teknolojileri ve dijital altyapı için en az 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımını harekete geçireceklerini anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu da Türkiye'nin bölge için sadece köprü değil, bir merkez olduğunu belirterek, "Türkiye, bölgede bir startup merkezi olarak öne çıktı. Mesele sadece Türk şirketlerinin Türkiye'de iş kurması değil, bölgedeki şirketlerin de buraya gelmesi" diye konuştu. Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sadullah Uzun ise vatandaşları yapay zeka çağını yaşamaya hazır olmaya çağırırken, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İletişim Dairesi Başkanı Gökhan Yücel, etkinliğe ilk gününde 70 ülkeden katılım sağlandığına dikkati çekti.

Yücel, bu zengin diyaloğun, Türkiye’nin Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ve Eylem Planı ile ve halihazırda 1000’den fazla aktif yapay zekâ şirketini barındıran ekosistemin dinamizmiyle güçlü bir şekilde örtüştüğünü kaydetti. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise özellikle KOBİ'lerin dönüşüm sürecine etkin biçimde dâhil edilmesinin önemine dikkat çekti.

Hızlanma aşamasına geçilmeli

Türkiye'nin güçlü ekosisteminin tamamını ortak bir yapay zekâ hedefi doğrultusunda seferber etmesi gerektiğine işaret eden GITEX CEO’su Trixie LohMirmand, bu hedefe yönelik kayda değer bir irade bulunduğunu, ülkenin hızlanma aşamasına geçmesi gerektiğini ifade etti. GITEX Başkan Yardımcısı Bilal Alrais de küresel teknoloji ve yapay zekâ ekosistemini Türkiye'ye taşımayı ve ülkenin dijital altyapı alanındaki inovasyonunu uluslararası yatırımcılarla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

İki gün süren etkinlik, 300'ün üzerinde kurumsal şirket ve girişimi, 150 küresel konuşmacıyı ve 20 ülkeden toplamda 100 milyar doların üzerinde varlık yöneten 100'den fazla yatırımcıyı buluşturdu. Türkiye'nin unicorn ve büyüme aşamasındaki şirketlerini uluslararası pazarlara taşımayı hedefleyen Turcorn 100 Programı kapsamındaki 24 şirket de etkinlikte yer aldı.