Teknoloji nedeniyle 5 kişiden biri işsiz kalmaktan korkuyor  

Jülide Y. GÜRDAMAR

Son dönemde, yapay zekâ, teknoloji, dijital dönüşüm hepimizin dilinde. Şir­ketler kendilerini dijital dönü­şüme hazırlarken, bireyler de teknoloji konusunda her geçen gün kendilerini geliştirmeye ça­lışıyor. Yapay zekâ ise hem he­yecan verici hem de korkutuyor. KONDA’nın yaptığı araştırma­ya göre, çalışanlar da teknoloji­ye çekimser davranıyor.

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) ve KONDA Araştırma işbirliğiyle ‘Dijitalleşen Dünya­da Aranan Nitelikli Eleman Fır­satı’ sorununun derinlemesine analiz eden rapora göre, tekno­lojinin çalışma hayatına ve in­san yaşamına etkisinin olumlu yansıyacağı düşünülse de her 5 kişiden 1’i dijitalleşme sebebiy­le gelecekte işsiz kalabileceğini düşünüyor.

Dijitalleşen dünyada ara ele­man probleminin incelendiği rapor, dijitalleşmeyle olan iliş­kinin teknoloji kaynaklı işsizlik kavramı üzerinden ele alındı. Ra­por, toplumun bu konuda olduk­ça kaygılı olduğunu ortaya koyu­yor. Toplumun yüzde 35’i almış olduğu eğitimin yaptığı işte ge­lecekte yetersiz kalacağını, her 4 kişiden 1’i teknolojik gelişmeler dolayısıyla okulda aldığı eğitimin geçersiz olacağını düşünüyor.

Her 5 kişiden 1’i teknolojinin ge­lişmesiyle mesleğinin tamamen ortadan kalkacağını düşünüyor. GYİAD İstihdam Çalışma Grubu önderliğinde yapılan çalışmada başta üretim sektörü olmak üze­re kronik hale geldiği varsayılan aranan nitelikli eleman sorunu­nu ortaya çıkaran sebepler, mes­leki eğitim ve teknoloji kaynak­lı işsizlik algısı üzerine veriler araştırıldı. Araştırma için, mes­leki öğrenciler, çalışanlar ve işve­renler ile derinlemesine görüş­meler yapıldı.

İşsiz üniversite mezunları nitelikli ara eleman olabilir

“Ara eleman sorunu, genç iş­sizliğin bağlamlarından biridir” varsayımına varılan raporda, Türkiye’de mesleki eğitimde ve ortaöğrenim düzeyinde mesleki eğitimden yükseköğrenime ge­çişte sorunların mevcut olduğu belirtiliyor. Daha iyi yaşam stan­dardı beklentisiyle gençler beyaz yakalı olarak tanımlanan mes­leklere yöneliyor. Raporda, öneri olarak, mesleki eğitimle kısa va­dede kapanmayacak nitelikli ara­nan eleman ihtiyacının mevcut arz fazlasıyla karşılanması, ülke­deki işsiz üniversite mezunları­nın aranan nitelikli eleman istih­damına yöneltecek planlamala­rın kurgulanması gösteriliyor.

Ustalık gerektiren meslekler hayatımızda olmayacak

“Sizce yakın gelecekte hangi meslekler hayatımızda olmaya­cak? Sorusu sorulduğunda gelen yanıtlar; marangoz, bakırcılık, kuaförlük gibi ustalık gerekti­ren işler, işçilik, bankacılık, öğ­retmenlik, çiftçilik/hayvancı­lık ve terzilik başka geliyor.

Peki anketler ne tür meslekler var ol­maya devam edecek? Sorusuna ise katılanların yüzde 17’si dok­tor, diş hekimi, veterine, yüzde 11’i öğretmen, akademisyon eği­timci gibi meslekler takip ediyor. Çocuğunun istediği, mutlu oldu­ğu mesleği seçmesini isteyenle­rin oranı da yüzde 23 olarak tes­pit ediliyor. Toplumun yüzde 58’i ise çocuğunun gelecekte beyaz yakalı olmasını istiyor.

Gençler hayalimdeki iş demiyor, paraya bakıyor

“İş konusunda sizin için en önemli 2 unsur hangileridir” so­rusu sorulduğunda 10 kişiden 7’isi gelir ve kazanç seçeneğini tercih ediyor. Öğrencilerin bek­lentileri genel olarak ‘düzenli ve istikrarlı bir iş ortamı olurken, iş­verenlere göre gençler iş beğen­miyor.

İşverenler çalışanların, fi­ziksel işe ve uzun mesai saatleri­ne önceki nesillerde görülmediği kadar olumsuz yaklaştıklarını dü­şünüyorlar. Yeni neslin, sosyal medya ve trendlerden etkilendi­ğini ifade ediyorlar. İşverenler, “Hayalimdeki iş diye bakılmıyor, iyi para veriyor diye bakıyorlar” diyorlar. Gelecekte beyaz yakalı ve mavi yakalı çalışanlarının ya­şam standartlarının eşitlenece­ği ve beyaz-mavi yaka ayrımının anlamını kaybetmeye başlayacağı öngörülüyor.

Türkiye’de ebeveynlerin kız ve erkek çocuklarını yaz tatilini de­ğerlendirmek için gönderebile­cekleri eğitim kurs ve program­larında eğilim farklılıkları bu­lunuyor. 2018 yılında kızını yaz tatilinde kuran kursuna gönder­mek isteyen ailelerin oranı yüz­de 30 iken bu ora yüzde 20’lere kadar düşmüş. Erkek çocukların oranı ise yüzde 24’ten yüzde 15’le­re kadar gerilemiş. Yaz tatilinde oğlunu çıraklık ve mesleki eği­tim kurslarına göndermeyi tercih edenlerin oranı 6 yıl içinde 2 katı­na ulaşarak yüzde 18’e çıkmış.

“Sektörle eşgüdümlü yapılar kuracağız”

GYİAD Başkanı Mustafa Özer, “Ara elemanların çalışma hayatından beklentilerini derinlemesine analiz ederek teknoloji kaynaklı potansiyel işsizlik sorununa çözüm önerilerini ortaya çıkarma hedefli çalışmamızda sektörle eşgüdümlü yapılar kurmayı planlıyoruz” dedi.

KONDA Araştırma Başkanı Aydın Erdem ise “Araştırmamızda öncelikle işgücünde yer alan ve almayan kişilerin meslekî eğitim alıp almadıklarını ve kendi alanlarında çalışıp çalışmadıklarını inceledik. Bu bize ara eleman meselesini dolaylı olarak somutlaştırma imkânı tanıdı. Ara eleman meselesinin çözümü için ‘meslekî eğitime sahip olan ama işgücünde bulunmayan kesimlerin potansiyel işgücü olarak değerlendirilmeleri’ gibi mikro politika önerilerinden birini de böylelikle tespit ettik” şeklinde konuştu.