Teknoloji yatırımında bölgenin yıldızısınız

Nurdoğan A. ERGÜN

Dünyanın önemli teknolo­ji ağlarından Global Tech Advocates, Hizmet İhracatçı­ları Birliği (HİB) ev sahipliğin­de Türkiye’ye geliyor. Bu amaçla kurulan Tech Türkiye Advoca­tes (TTA), Türkiye’deki tekno­loji şirketlerinin sesini ulusla­rarası arenada duyurup, yurt dışından gelecek teknoloji ya­tırımlara da rehberlik edecek.

Türk teknoloji şirketlerinin kü­resel bağlantılar kurması ve ya­tırım fırsatlarını artırmasını he­defleyen TTA’nın lansmanı Hiz­met İhracatçıları Birliği Yazılım ve Bilişim Komitesi ev sahipli­ğinde yapıldı. Burada bir konuş­ma yapan Global Tech Advoca­tes kurucusu ve Birleşik Kral­lık Başbakan Danışmanı Russ Shaw, TTA’nın Türk firmaları­nın uluslararası işbirliklerini geliştirmeleri ve teknoloji ala­nındaki güncel eğilimleri takip etmeleri açısından önemli fır­satlar sunacağını belirtti.

Global Tech Advocates’in Londra’da kurulduğunu ve şu an 30 ülkede 30 bini aşkın yatırımcı ve girişimciye ulaştıklarını be­lirten Shaw, “Global Tech Advo­cates’i yazılım ve bilişim başta olmak üzere teknoloji sektörün­deki network ağını genişletmek amacıyla kurduk” dedi.

Küresel belirsizliklere rağmen yatırım ortamı olarak Türkiye’nin po­tansiyelinin kendilerini heye­canlandırdığını söyleyen Shaw, “Türkiye bölgede yıldız bir ülke. İştah var, Ar-Ge altyapısı gelişiyor ve teknokent sayısı ar­tıyor. Orta Doğu ve Kuzey Afri­ka ve Orta Asya ülkelerinde daha fazla varlık göstermek için Tür­kiye’nin teknoloji birikimin­den yararlanmak istiyoruz. Bu amaçla TTA’nın kurulmasının önemli olduğunu düşündük” di­ye konuştu.

Ekosistem gönüllülük esasına dayalı

Teknoloji ekosistemleri­ni destekleyen gönüllülerden oluşan bir topluluk oldukları­nı belirten Shaw, “TTA aracılı­ğıyla; teknoloji politikaları ge­liştirmek, yıllık raporlar yayım­lamak ve Türkiye ile Birleşik Krallık başta olmak üzere Glo­bal Tech Advocates network’ü­nün bulunduğu diğer ülke hü­kümetlerine vize, vergi, finan­sal teşvikler, hibe konularında ikili politikalar için gerekli gi­rişimlerde bulunarak sektörün önündeki darboğazları aşmak ve Türk teknoloji ekosistemi­nin güçlendirilmesini planlı­yoruz” açıklamasını yaptı. Tek­noloji ağına KOBİ’lerden büyük şirketlere, bireysel girişimlere kadar fikri ve projesi olan her­kesin girebileceğini de ekleyen Shaw, önceliklendirdikleri 4 ana temayı şöyle açıkladı: “Yetenek, çeşitlilik, yeni gelişmekte olan quantum, yapay zeka, sıfır atık, sürdürülebilirlik ve uluslararası büyüme iştahı.”

HİB üyeleri, ekosisteme dahil olacak

HİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazılım Bilişim Komitesi Baş­kanı İlhan Bağören de Global Te­ch Advocates’in yapısından çok faydalanacaklarını belirterek, “Eğitim, sağlık, medya, lojistik, bunların hepsi teknolojik olarak bu ağın içinde olabilecek sek­törler. Bu sektörleri temsil eden HİB de bu öngörüyle, bu etkinli­ğe sahip çıkıyor. HİB olarak bin 700 üyemiz var. TTA bize ulus­lararası pazarlara ve yatırımcı­lara ulaşma açısından ideal bir çözüm sunuyor” diye konuştu.

Türk firmalarına Londra’dan davet

Türkiye’de işini büyütmek isteyen şirketleri Global Tech Advocates’e davet eden Shaw, “Dünyanın herhangi bir yerine açılmak istiyorsanız, platformumuzu kullanarak o pazardaki liderlerle tanışabilir, o pazara açılmadan önce bilmeniz gereken her şeyi öğrenebilirsiniz” ifadelerini kullandı. Shaw, dünya üzerindeki bütün girişimci yatırımcılarını Londra’ya davet ettiklerini kaydederek, “London Tech Week’in milli katılımını Hizmet İhracatçıları Birliği koordine ediyor. Network ağını geliştirmek isteyen tüm firmaları HİB öncülüğünde Londra’da ağırlamaktan mutluluk duyacağız” dedi.