Teknoloji yatırımında bölgenin yıldızısınız
Dünyanın önemli teknoloji ağlarından Global Tech Advocates’in Türkiye ayağı olan Tech Türkiye Advocates (TTA) resmen kuruldu. Global Tech Advoncates kurucusu Russ Shaw, “Dünyadaki belirsizliğe rağmen Türkiye’nin potansiyeli heyecanlandırıyor. Türkiye bölgede yıldız bir ülke” dedi.
Nurdoğan A. ERGÜN
Dünyanın önemli teknoloji ağlarından Global Tech Advocates, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) ev sahipliğinde Türkiye’ye geliyor. Bu amaçla kurulan Tech Türkiye Advocates (TTA), Türkiye’deki teknoloji şirketlerinin sesini uluslararası arenada duyurup, yurt dışından gelecek teknoloji yatırımlara da rehberlik edecek.
Türk teknoloji şirketlerinin küresel bağlantılar kurması ve yatırım fırsatlarını artırmasını hedefleyen TTA’nın lansmanı Hizmet İhracatçıları Birliği Yazılım ve Bilişim Komitesi ev sahipliğinde yapıldı. Burada bir konuşma yapan Global Tech Advocates kurucusu ve Birleşik Krallık Başbakan Danışmanı Russ Shaw, TTA’nın Türk firmalarının uluslararası işbirliklerini geliştirmeleri ve teknoloji alanındaki güncel eğilimleri takip etmeleri açısından önemli fırsatlar sunacağını belirtti.
Global Tech Advocates’in Londra’da kurulduğunu ve şu an 30 ülkede 30 bini aşkın yatırımcı ve girişimciye ulaştıklarını belirten Shaw, “Global Tech Advocates’i yazılım ve bilişim başta olmak üzere teknoloji sektöründeki network ağını genişletmek amacıyla kurduk” dedi.
Küresel belirsizliklere rağmen yatırım ortamı olarak Türkiye’nin potansiyelinin kendilerini heyecanlandırdığını söyleyen Shaw, “Türkiye bölgede yıldız bir ülke. İştah var, Ar-Ge altyapısı gelişiyor ve teknokent sayısı artıyor. Orta Doğu ve Kuzey Afrika ve Orta Asya ülkelerinde daha fazla varlık göstermek için Türkiye’nin teknoloji birikiminden yararlanmak istiyoruz. Bu amaçla TTA’nın kurulmasının önemli olduğunu düşündük” diye konuştu.
Ekosistem gönüllülük esasına dayalı
Teknoloji ekosistemlerini destekleyen gönüllülerden oluşan bir topluluk olduklarını belirten Shaw, “TTA aracılığıyla; teknoloji politikaları geliştirmek, yıllık raporlar yayımlamak ve Türkiye ile Birleşik Krallık başta olmak üzere Global Tech Advocates network’ünün bulunduğu diğer ülke hükümetlerine vize, vergi, finansal teşvikler, hibe konularında ikili politikalar için gerekli girişimlerde bulunarak sektörün önündeki darboğazları aşmak ve Türk teknoloji ekosisteminin güçlendirilmesini planlıyoruz” açıklamasını yaptı. Teknoloji ağına KOBİ’lerden büyük şirketlere, bireysel girişimlere kadar fikri ve projesi olan herkesin girebileceğini de ekleyen Shaw, önceliklendirdikleri 4 ana temayı şöyle açıkladı: “Yetenek, çeşitlilik, yeni gelişmekte olan quantum, yapay zeka, sıfır atık, sürdürülebilirlik ve uluslararası büyüme iştahı.”
HİB üyeleri, ekosisteme dahil olacak
HİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazılım Bilişim Komitesi Başkanı İlhan Bağören de Global Tech Advocates’in yapısından çok faydalanacaklarını belirterek, “Eğitim, sağlık, medya, lojistik, bunların hepsi teknolojik olarak bu ağın içinde olabilecek sektörler. Bu sektörleri temsil eden HİB de bu öngörüyle, bu etkinliğe sahip çıkıyor. HİB olarak bin 700 üyemiz var. TTA bize uluslararası pazarlara ve yatırımcılara ulaşma açısından ideal bir çözüm sunuyor” diye konuştu.
Türk firmalarına Londra’dan davet
Türkiye’de işini büyütmek isteyen şirketleri Global Tech Advocates’e davet eden Shaw, “Dünyanın herhangi bir yerine açılmak istiyorsanız, platformumuzu kullanarak o pazardaki liderlerle tanışabilir, o pazara açılmadan önce bilmeniz gereken her şeyi öğrenebilirsiniz” ifadelerini kullandı. Shaw, dünya üzerindeki bütün girişimci yatırımcılarını Londra’ya davet ettiklerini kaydederek, “London Tech Week’in milli katılımını Hizmet İhracatçıları Birliği koordine ediyor. Network ağını geliştirmek isteyen tüm firmaları HİB öncülüğünde Londra’da ağırlamaktan mutluluk duyacağız” dedi.