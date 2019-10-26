1010 Kaşif Projesi gençlere kodlama öğretiyor

26 Ekim 2019

Dünya ONLINE

Kuveyt Türkün, Türk Kızılay ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle başlattığı "1010 Kaşif Projesi" Türkiye turuna devam ediyor. Projenin son durağı olan Amasya'da Çelebi Mehmet Ortaokulu ve Ezine Pazar Atatürk Ortaokulu öğrencileri, teknolojinin yapı taşı olan kodlama eğitimiyle tanıştı.

Eğitime Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve 1010 Kâşif Projesi Yürütme Komitesi Başkanı Aslan Demir’in yanı sıra, Amasya Valisi Dr. Osman Varol ve Türk Kızılay Amasya Şube Başkanı Mahmut Albayrak katıldı. Kuveyt Türk çalışanlarının gönüllü eğitmen olduğu proje kapsamında, öğrencilere aktarılan kod senaryolarıyla sokak lambalarının yanma prensibinden sensörlü arabaların mesafe kontrol uyarılarına kadar birçok alanda uygulamalı kodlama eğitimi yapıldı.

Okullara kodlama kiti hediye ediliyor



Proje kapsamında temas edilen okullarda eğitimin sonunda okullara 1010 Kâşif Kodlama Kiti hediye ediliyor. Bu kit ile çocuklar yazdıkları tüm kodları, maketler üzerinde hayata geçirerek kodlama ve robotik eğitimlerini sürdürüyor. Eğitim alan öğrencilerin okullarındaki diğer öğrencilere kodlama eğitimi vermesi üzerine kurgulanan projeyle okullardaki tüm öğrencilerin kodlama öğrenmesi amaçlanıyor.

"Çocuklarımızın zihninde yanan ışık ülkemizin geleceğini aydınlatacaktır"

Proje kapsamında Kuveyt Türk, Kızılay ve Milli Eğitim Bakanlığı ekibini ağırlayan Amasya Valisi Dr. Osman Varol, böylesine değerli bir etkinliğin Amasya'da yapılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Proje kapsamında Çelebi Mehmet Ortaokulu'nda öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelen Vali Varol şu ifadeleri kullandı:



“Teknolojinin etkisiyle hayatın her alanı değişiyor. Elbette bizler bu değişime sonradan dahil olduk ancak çocuklarımız çok küçük yaşlardan itibaren teknolojiyle tanışıyor. Dolayısıyla onları bu alanda doğru yönlendirmek, teknolojinin nimetlerin yararlanarak ülkemize, toplumumuza ve insanlığa faydalı olmalarını sağlamak adına bizlere büyük görevler düşüyor. Bu görevi üstlenen ve ülkemizin dört bir yanına taşımak için gayret gösteren Kuveyt Türk’e şahsım ve çocuklarımız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bugünkü eğitimle çocuklarımızın zihninde bir ışık yaktılar, inşallah bu ışık ülkemizin geleceğini aydınlatacaktır. Güzel Amasya’mızda böyle bir etkinliğin yapılması hepimizi ziyadesiyle memnun etti.”

"Tüketilen değil üretilen enerjinin yaygınlaşmasını istiyoruz"

1010 Kaşif Projesi'nin geliştiricisi olan Kuveyt Türk'ün İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, teknoloji bağımlılığını azaltmayı hedefledikleri projeyle teknolojiyi üreten bir nesil yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Aslan Demir, “1010 Kâşif ile teknolojinin bilinçli ve ölçülü kullanma yeteneğinin gelişmesini hedefliyoruz. Sadece tüketilen değil üretilen ve yönetilen bir teknoloji anlayışının yaygınlaşmasını önemsiyoruz” dedi.

1010 Kaşif Projesi 26 okula ulaştı



Kuveyt Türk geride bıraktığımız eğitim - öğretim yılında Ankara, Afyonkarahisar, Bursa, Hatay, İstanbul ve Konya’daki 11 ortaokulda öğrencilerle bir araya geldi. Yaz döneminde çeşitli platformlarda çocuklara eğitim düzenleyen Kuveyt Türk, 2019 - 2020 eğitim öğretim yılında ise şu ana kadar Adana, Ankara, Amasya, Çorum, İzmir, Kahramanmaraş, Mersin ve Muğla’daki toplam 15 okulda meraklı kâşiflerle buluştu.

“Çocuklarımız kod yazmada çok yetenekli”

24 Ekim 2019 Perşembe günü düzenlenen eğitimde gönüllü eğitmenlerden biri de, Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve 1010 Kâşif Projesi Yürütme Komitesi Başkanı Aslan Demir oldu. Memleketi Amasya’da böyle bir eğitim düzenlemenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını ifade eden Aslan Demir, “Hayallerimizdeki geleceği değerlerimizle kodluyoruz anlayışıyla hareket ederek Türkiye’nin birçok şehrinde meraklı kâşiflerimizle buluşuyoruz. Bugün de Amasyalı çocuklarımızla bir arada olmanın mutluluğu içindeyiz. Kod yazmak, teknolojinin yapı taşını oluşturuyor. Gittiğimiz her okulda olduğu gibi burada da öğrencilerimizin kod yazmaya gösterdikleri ilgi ve bu alandaki yetenekleri dikkat çekici boyutta. Bu durum, ne denli doğru bir iş yaptığımızı gösterirken projemizin geleceği adına da bizlere ışık tutuyor” dedi.

“Proje ile teknoloji bağımlılığını önlemeyi hedefliyoruz”

1010 Kâşif Projesi ile yeni nesilleri geleceğin mesleklerine hazırlamayı amaçladıklarını vurgulayan Aslan Demir, teknolojinin doğru kullanımının önemine dikkat çekerek, “Teknoloji bir taraftan hayatımızı kolaylaştırırken diğer taraftan ölçüsüz ve sınırsız kullanıldığı takdirde zamanla bağımlılık yapıyor, kontrol kayboluyor. Özellikle çocuklar teknoloji bağımlılığı konusunda risk alanında. Biz 1010 Kâşif Projesi ile çocuklarımıza çağımızın gerekliliği olan kodlama ve robotik eğitimini verirken aynı zamanda onlarda teknolojiyi bilinçli ve ölçülü kullanma yeteneğinin gelişmesini hedefliyoruz. Sadece tüketilen değil üretilen ve yönetilen bir teknoloji anlayışının yaygınlaşmasını önemsiyoruz” diye konuştu.

Albayrak: Sosyal refahın gelişimine ve eğitime katkı sunmayı amaçlıyoruz

1010 Kaşif projesinde okulların beirlenmesi sürecini üstlenen Türk Kızılay'ın Amasya Şube Başkanı Mahmut Albayrak ise “Türk Kızılay olarak zor zamanlarda insanlarımızın yanında bulunmanın yanı sıra sosyal refahın ve eğitimin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. 1010 Kâşif de başından biri içerisinde bulunmaktan mutluluk duyduğumuz çok değerli bir proje. İş birliğimiz saha operasyonları ve mevzuatsal süreçlerin yönetimini kapsıyor. Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile okulların belirlenmesine ve eğitimlere destek oluyoruz" dedi.