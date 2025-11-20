16 yaş altı sosyal medya hesapları kapatılacak
Avustralya’nın sosyal medya yasağı 10 Aralık’ta yürürlüğe girmeden önce Meta, 13-5 yaş aralığındaki Instagram, Facebook ve Threads kullanıcılarına hesaplarının kapatılacağını bildirmeye başladı.
Avustralya’da 16 yaş altına yönelik sosyal medya yasağı yaklaşırken, Instagram, Facebook ve Threads kullanan gençlere hesaplarının kapatılacağı duyuruluyor. Üç platformun sahibi olan Meta, 13-15 yaşında olduğunu düşündüğü kullanıcılara SMS, e-posta ve uygulama içi bildirimlerle hesaplarının 4 Aralık’tan itibaren devre dışı bırakılacağını iletti.
Avustralya’da yasak 10 Aralık’ta yürürlüğe giriyor ve TikTok, YouTube, X ve Reddit gibi diğer platformları da kapsıyor. Başbakan Anthony Albanese, kararın “çocukların çocuk kalmasını sağlamak” amacıyla alındığını söyledi.
Avustralya’nın internet düzenleyici kanuna göre 13-15 yaş aralığında 150 bin Facebook ve 350 bin Instagram kullanıcısı bulunuyor. 4 Aralık’tan itibaren 16 yaşın altındaki çocuklar Meta’nın platformlarında yeni hesap açamayacak.