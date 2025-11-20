16 yaş altı sosyal medya hesapları kapatılacak

Avustralya’da 16 yaş altına yönelik sosyal medya yasağı yaklaşırken, Instagram, Facebook ve Threads kullanan gençlere hesaplarının kapatılacağı duyuruluyor. Üç platformun sahibi olan Meta, 13-15 yaşında olduğunu düşündüğü kullanıcılara SMS, e-posta ve uygulama içi bildirimlerle hesaplarının 4 Aralık’tan itibaren devre dışı bırakılacağını iletti.

Avustralya’da yasak 10 Aralık’ta yürürlüğe giriyor ve TikTok, YouTube, X ve Reddit gibi diğer platformları da kapsıyor. Başbakan Anthony Albanese, kararın “çocukların çocuk kalmasını sağlamak” amacıyla alındığını söyledi.

Avustralya’nın internet düzenleyici kanuna göre 13-15 yaş aralığında 150 bin Facebook ve 350 bin Instagram kullanıcısı bulunuyor. 4 Aralık’tan itibaren 16 yaşın altındaki çocuklar Meta’nın platformlarında yeni hesap açamayacak.