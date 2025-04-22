2 yılın ardından zam geldi! Amazon Prime üyeliklerinde yüzde 25'lik artış

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Amazon, Türkiye’deki Prime abonelik ücretine zam yaptı. Daha önce aylık 39 TL olan abonelik bedeli, yüzde 25 oranındaki artışla 49,90 TL’ye yükseldi.

Amazon Prime hizmetine son olarak Nisan 2023’te zam yapılmış ve fiyat 8 TL’den 39 TL’ye çıkarılmıştı. Yaklaşık iki yıl sonra gelen bu güncelleme, Prime'ın Türkiye fiyatında ikinci büyük artış olarak kayda geçti.

Amazon'un sunduğu diğer fırsatlar

Prime aboneliği kapsamında kullanıcılar, Prime Video ve Prime Gaming servislerinden yararlanabiliyor. Aynı zamanda hızlı ve ücretsiz teslimat avantajı sunulurken, Twitch platformunda her ay bir yayıncıya ücretsiz abonelik imkanı da tanınıyor.

Amazon, dijital içerik alanındaki yatırımlarına da devam ediyor. Şirket son olarak, popüler bilim kurgu serisi Pacific Rim’in dizi uyarlamasının haklarını satın aldı.