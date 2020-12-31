202 Yılbaşı doodle'ı şaşırttı! 2021'e saatler kaldı

202 Yılbaşı doodle'ı günün en çok konuşulanlarının başında geliyor. Popüler arama motoru Google tarafından paylaşılan doodle'a tıklayan kullanıcılar 202 Yılbaşı arama sonuçlarına yönlendirilirken, bu sonucun bir hata mı olduğu yoksa bilinçli mi yapıldığı merak ediliyor.

Kullanıcıların gözünden kaçmadı

Arama motoru olarak Google'ı tercih eden kullanıcılar 202 Yılbaşı arama sonucunun ne anlama geldiğini araştırıyor. Kullanıcılardan bazıları bunun bir hata olduğunu iddia ederken, bazıları ise Google'ın 202 Yılbaşı ifadesini bilinçli kullandığını düşünüyor.

Yeni yıl kutlamaları evlerde yapılacak

Bu yıl yılbaşı kutlamaları evlerde yapılacak. Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında yeni yıl tatilinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu süreçte vatandaşlar yeni yılı aileleri ile birlikte kutlayacak.

Yeni yıl kutlamaları: Mart ortasından 1 Ocak'a

Yeni yıl kavramı tarih boyunca değişiklik gösterdi. Mezopotamya'da mart ortasında ilkbahar ekinoksunda kutlanan yeni yıl, erken Roma takviminde ise 1 Mart'ta kutlanıyordu. Kuzey Afrika'da Kıpti Mısırlılar ve Etiyopyalılar yeni yılı 11-12 Eylül'de, Güney Afrika'da ise 1 Ağustos'ta kutlandı. Doğu Asya'da ise Çin takvimine göre kutlamalar yapıldı. Buna göre yeni yıl 20 Ocak-20 Şubat tarihleri arasına denk gelirken, Güneydoğu ve Güney Asya'da 13-14 Nisan tarihlerinde yeni yıl kutlamaları yapıldı.

Yılbaşı, Jülyen takvimine göre Hristiyanlık öncesi Roma'da, Ocak ayının da adının verildiği geçit ve başlangıç tanrısı Janus'a adanmıştı. Hristiyan aleminin Miladi takviminde bir tarih olarak, halen Anglikan ve Lutheran Kilisesi'nde İsa'nın Adlandırma ve Sünnet Bayramı olarak ayinlerle kutlanır.

Günümüzde, çoğu ülke fiili olarak Miladi takvimini kullandığı için, Yılbaşı, dünyanın en ünlü resmî tatilleri arasındadır, genellikle yeni yıla girildiği andan itibaren gece yarısı havai fişeklerle kutlanır. Diğer küresel Yılbaşı gelenekleri arasında yeni yıl kararları almak ve kişinin arkadaşlarını ve ailesini araması yer alır.