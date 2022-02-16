2021 yılında siber tehdit sayısı yüzde 42 arttı

Trend Micro, tehdit istihbaratı altyapısı Smart Protection Network'ün 2021 yılında dünya genelinde tüketicilere, devletlere ve kurumsal işletmelere yönelik 94,2 milyar siber tehdidi durdurduğunu açıkladı.

Bu, 2020 yılında kaydedilen saldırı sayısında yüzde 42'lik bir artışı temsil ediyor. 2021 yılının ilk yarısında Trend Micro tarafından 41 milyar saldırı engellenirken, 2021 yılının ikinci yarısında engellenen saldırı sayısı ise 53 milyara ulaştı.

2020 yılında yapılan sorgu sayısı yüzde 36 artarak 2021 yılında 5 trilyonun üzerine çıktı.

Trend Micro Türkiye Teknik Lideri Burçin Olgaç “Trend Micro uç noktalar, mobil cihazlar, sunucular, IoT/IIoT, ev ağları, mesajlaşma, ağ, web ve bulut ortamları genelinde tehditleri tespit ediyor. Bu, saldırı yüzeyini korumaya yönelik devlet kurumları, işletmeler ve KOBİ'ler dahil olmak üzere milyonlarca müşterimizin tarafından kullanılan gelişmiş algılama teknolojilerimizi iyileştirmeye yönelik sürekli çabamızın bir kanıtı olarak öne çıkıyor.

Fidye yazılımı saldırılarının sayısında düşüş gözlemlendi

2020'den 2021'e kadar tespit edilen siber tehditlerde çift haneli artış oranına rağmen, Trend Micro dönem boyunca %66 daha az fidye yazılımı saldırısını engelledi ve bu tehditlerin daha fazla hedefli hale geldiği teorisini güçlendirdi. Bu düşüşteki bir diğer önemli neden ise fidye yazılımı saldırılarının daha dağıtılmadan önce erken aşamalarda engellenmesi. 2021 yılında 14 milyonun üzerinde siber saldırı müşterileri etkilemeden önce proaktif olarak durduruldu.

2022 yılında işletmeleri bekleyen tehdit sayısı daha da artacak

Trend Micro'nun kapsamlı bulut öncelikli koruma yeteneklerine rağmen, siber güvenlik ekiplerinin 2022 yılında farklı güvenlik tehditlerine hazırlıklı olmaları gerekiyor. Trend Micro, IoT sistemlerinin, küresel tedarik zincirlerinin, bulut ortamlarının ve DevOps işlevlerinin önümüzdeki yıl boyunca saldırganlar tarafından artan bir şekilde hedef olacağını tahmin ediyor.

Gelişmiş risklere dayalı yamalar, XDR, sunucu güçlendirme, SIfır Güven, ağ izleme ve DevSecOps uygulamaları 2022 yılında artan siber risklerin önlenmesinde kritik öneme sahip olacak.

2022 yılında siber tehditler dünya genelinde tedarik zincirleri açısından bir risk olmaya devam edecek. Siber saldırganlar genelinde popülerlik kazanan dörtlü şantaj ve gasp modeli, yalnızca saldırıya maruz kalan işletmelerin müşterileri ve iş ortakları için de kapsamlı etkilere neden olacak ve operasyonel aksamalara neden olacak.

Bulut çözümlerini kullanan işletmelerin ve kurumların denenmiş ve yeni yöntemleri kullanan ve teknolojiyi yakından takip eden siber saldırganlara karşı daha tetikte olmaları ve savunmalarını güçlendirmeleri gerekecek. Kriptopara madenciliği gibi nedenlerden dolayı bilgi işlem kaynaklarına sızmaya çalışan siber saldırganların sayısı artacak.

Güvenlik açıkları 2022 yılının önemli siber güvenlik unsurlarından biri olmaya devam edecek. 2022 yılında benzeri görülmemiş sayıda güvenlik açığının ortaya çıkması bekleniyor. 2022 yılında sıfırıncı gün açıklarının 2021 yılındaki rekoru kırması bekleniyor. Yamalarda yaşanacak boşluklar, korumasız kalan işletmelerin siber saldırganların insafına kalmasına neden olacak.