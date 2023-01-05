2023’ün ilk büyük şovu CES 2023 başladı

Kemalettin BULAMACI

Las Vegas’ta teknoloji şovu başladı. 8 Ocak’a kadar sürecek CES2023 Tüketici Elektroniği Fuarı’nda, otomotiv ve mobilite, dijital sağlık, sürdürülebilirlik, web3 ve metaverse ile birlikte güvenlik temaları öne çıkacak. Türkiye’den Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu (TOGG) başta olmak üzere pek çok şirketin de katıldığı bu yılki fuar, henüz ziyarete açılmadan şirketlerden yeni ürün ve hizmetlere ilişkin pek çok duyuru gelmeye başladı. Dünyanın 174 ülkesinden 3 bin 100’ü aşan şirketin yeni ürünlerini tanıtacağı etkinlikte AMD CEO’su Dr. Lisa Su, BMW CEO’su Oliver Zipse, Stellantis CEO’su Carlos Tavares ve John Deere traktörlerinin CEO’su John May ana konuşmacılar arasında yer alıyor. Bu konuşmacılardan tüketici elektroniği fuarının bu yıl bir otomotiv gösterisine dönüştüğü söylenebilir. TOGG, fuarın ana girişine verdiği reklam ile ziyaretçileri standına davet ederken medya günleri kapsamında ilk duyurular oyun teknolojilerine odaklı şirketlerden geldi.

Alienware sil baştan

Dell, Alienware markası altında aralarında Alienware m18 ve m16, Alienware x16 ve x14 ve Dell G16 ve G15'in de bulunduğu altı yeni dizüstü oyun bilgisayarını tanıttı. Dell’in bu ürünlerdeki güncellemeleri hiç de azımsanacak gibi değil. Ürünlerde güncellenmiş form faktörleri ve malzemeleri, sınıfının en iyisi performans yükseltmeleri, tasarım ve konfor geliştirmeleri yer alıyor. Bunların yanısıra elden geçirilmiş bir Alienware Command Center da piyasaya sürüldü.

Acer Nitro yenilendi

Acer yaptığı açıklamayla, en yeni 13. Nesil IntelCore™ işlemciler ve NVIDIAGeForce RTX 40 Serisi GPU'lar ile güçlendirdiği yeni Nitro oyun dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Zorlu oyunlardan keyif alan oyuncular için tasarlanan yeni 16 inç ve 17 inçlik Acer Nitro dizüstü bilgisayarlar, performansı artıran özellikleri ile daha sürükleyici bir deneyim sunarken, kompakt, ince ve hafif form faktörleri yanında yüksek ekran-gövde oranı ile dikkat çekiyor. Yeni NVIDIA, Ada Lovelace mimarisine dayanan RTX 40 Serisi GPU’lar, üst düzey performansı ve yapay zekâ destekli grafikleri ile büyük bir sıçramaya imza atıyor. Oyuncular tam ışın izleme teknolojisi ile gerçeğe yakın sanal dünyaları deneyimlerken, DLSS 3 ile daha yüksek performans ve Reflex ile rekabet avantajı elde ediyor.

Yeni cumhuriyet, Asus

Asus, ROG (Republic of Gamers – Oyuncular Cumhuriyeti) markası altında yeni oyuncu bilgisayrlarını da sanal bir etkinlikte duyurdu. "Cesaret Edenler İçin: Limitini Aş" başlığını taşıyan etkinlikte ASUS en yeni nesil işlemcilere ve en güçlü grafik kartlarına sahip dizüstü bilgisayarlarındaki rutin performans yükseltmelerini bir tık yukarıya taşımış. Asus’un yeni ürünleri arasında 16, 17 ve 18 inç versiyonları bulunan Strix Scar ve Strix G serisi oyun dizüstü bilgisayarlar yer alıyor. Asus bu ürünleri AMD Ryzen9 Zen 4 ve 13. Nesil Intel Core işlemciler ile güçlendirmiş. Ultra çok yönlü ve kompakt yeni dizüstü bilgisayarlar, performans ve taşınabilirliği bir arada sunacak şekilde tasarlanmış.

Temelinde Nvidia var

Oyun bilgisayarlarının ortak noktası neredeyse hepsinin Nvidia ile güçlendirilmiş olması. Nvidia 5 Ocak'tan itibaren 799 dolardan başlayan fiyatlarla yeni nesil grafik kartı GeForce RTX 4070 Ti’ı pazara sunacak. GeForce RTX 4070 Ti, bir önceki ürün GeForce RTX 3090 Ti'den daha hızlı ve NVIDIA Ada Lovelace mimarisindeki yenilikler ve NVIDIA DLSS 3 sayesinde güç tüketiminin neredeyse yarıya indirmeyi başarmış. Nvidia’nın oyun deneyimini iyileştirme teknolojisi DLSS’in yeni sürümü ekim ayında piyasaya sürülmüştü. Nvidia DLSS, mükemmel görüntü kalitesini korurken kare hızlarını artırmak için AI ve GeForce RTX Tensör Çekirdeklerini kullanıyor.

Samsung, mutfaklar ile dikkat çekti

Samsung, ise kişiselleştirilebilir ve bağlantılı Bespoke Ev Aletleri ürün yelpazesinin en yeni üyelerini tanıttı. Samsung’un en yeni ev aletleri ve hizmetleri, kullanıcıların kişiselleştirmeye yönelik artan ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Yeni ürünler, aynı zamanda kullanıcıları mutfaklarında sürdürülebilir tercihler yapma konusunda teşvik edecek akıllı bağlantı olanaklarını sunuyor. Daha fazla tasarım seçeneği sunan Bespoke buzdolabı modellerinin yanı sıra Bespoke 4 Kapılı Flex buzdolabı daha büyük ve sürükleyici 32 inç ekran ve Family Hub™+ özelliğiyle kullanıcılarla buluşacak. Bespoke AITM fırının özelliklerine dâhil edilen Yapay Zeka (AI) Destekli Pro Cooking özelliğiyse, kullanıcılara yardımcı olarak yemek pişirmeyi kolaylaştırıyor.