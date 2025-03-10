2024'te siber saldırganlar güvenlik açıklarını hedef aldı

Siber güvenlik şirketi Kaspersky, "2024 Yönetilen Tespit ve Müdahale" (MDR) analist raporunun sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yayımlanan MDR analist raporu, Kaspersky'nin Güvenlik Operasyonları Merkezi ekibi tarafından tespit edilen MDR olaylarının analizine dayalı içgörüler sunuyor. Rapor, saldırganların kullandığı en yaygın taktiklerin, tekniklerin ve araçların yanı sıra tespit edilen olayların özelliklerine ve MDR müşterileri arasında bölgeler ve sektörler arasındaki dağılımlarına ışık tutuyor.

Gelişmiş Kalıcı Tehditler, her 4 şirketten birini etkiledi

Rapora göre, 2024'te Gelişmiş Kalıcı Tehditler (APT) her dört şirketten birini önemli ölçüde etkiledi ve bu oran, aynı yıl tespit edilen tüm yüksek şiddetli olayların yüzde 43'üne karşılık geldi. Önceki yıllarla karşılaştırıldığında, saldırı oranı, 2023'e göre yüzde 74, 2022'ye göre ise yüzde 43'lük artış gösterdi.

Otomatik tespit teknolojilerindeki ilerlemelere rağmen, kararlı saldırganlar güvenlik açıklarından yararlanmaya ve bu sistemleri atlatmaya devam etti. Telekomünikasyon hariç her sektörde tespit edilen APT'lere karşı en ağır yükü, bilgi teknolojileri (BT) ve kamu sektörleri yaşadı.

Müşteriler tarafından siber tatbikat olarak insan kaynaklı saldırılar şeklinde nitelendirilen olaylar, toplamın yüzde 17'sinden fazlasını oluşturdu. Güvenlik politikalarının ciddi ihlalleri ise yüksek şiddetteki olayların yaklaşık yüzde 12'sini meydana getirdi. Kötü amaçlı yazılımlarla ilgili olaylar, ağırlıklı olarak finans, sanayi ve BT sektörlerini etkiledi.

"İnsan güdümlü saldırılar güvenlik açıklarından yararlandı"

Bu tip olayların araştırılması ve uzman desteği için "Kaspersky Managed Detection and Response" ve "Kaspersky Incident Response" hizmetleri bulunuyor. Bu hizmetler, tehdit tanımlamadan sürekli koruma ve düzeltmeye kadar tüm olay yönetimi döngüsünü kapsıyor ve kurumların kaçamak siber tehditlere karşı bile kendilerini korumalarına olanak tanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Operasyonları Merkezi Başkanı Sergey Soldatov, 2024'te ATP'lerde önemli bir artış gözlemlediklerini belirtti.

Otomatik algılama sistemlerindeki ilerlemelere rağmen insan güdümlü saldırıların çeşitli sektörlerdeki güvenlik açıklarından yararlanmaya devam ettiğini aktaran Soldatov, "Kuruluşlar, bu karmaşık tehditlere karşı koymak için hazırlıklarını artırmalı ve kapsamlı siber güvenlik stratejilerine yatırım yapmalı." değerlendirmesinde bulundu.