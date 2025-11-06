2025’in kelimesi belli oldu: Vibe coding

Collins Sözlüğü, 2025 yılı için “vibe coding” terimini yılın kelimesi ilan etti. Terim, yapay zekâ teknolojisinin doğal dili bilgisayar koduna dönüştürme sürecini ifade ediyor. Bu yaklaşım sayesinde kullanıcılar, teknik bilgiye ihtiyaç duymadan dijital uygulamalar geliştirebiliyor.

Terimin kökeni Karpathy’ye dayanıyor

“Vibe coding” kavramı ilk kez OpenAI’nin kurucu mühendislerinden ve Tesla’nın eski yapay zekâ direktörü Andrej Karpathy tarafından kullanıldı. Karpathy, bu terimle “kod yazmayı unutacak kadar doğal bir geliştirme sürecini” kastetti.

Collins Sözlüğü Genel Müdürü Alex Beecroft, “Bu seçim, dilin teknolojiyle nasıl değiştiğini gösteriyor. Vibe coding, yazılım geliştirmenin herkes için erişilebilir hale geldiğinin kanıtı” dedi.

Kullanımı hızla arttı

Şubat 2025’te ortaya çıkan terimin kullanımı, sosyal medya ve teknoloji basınında hızla yaygınlaştı. Collins, “vibe coding”i, insan yaratıcılığı ile makine zekâsının birleştiği yeni bir dönemin simgesi olarak tanımlıyor.