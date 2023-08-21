253 bin zararlı internet adresine erişim engeli

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan kişiyi yakalatması siber güvenlik konusunu yeniden gündeme getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, toplam 16,7 milyon IP adresinin her biri için düzenli olarak yapılan taramalarla zafiyete ait risklerin proaktif şekilde tespit edilebildiğini belirterek, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) büynesinde bulunan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından 55 binden fazla resmi olarak siber güvenlik açıklıkları yazıları ilgili kurum ve kuruluşa bildirilerek gerekli önlemlerin alınması sağlandığını dile getirdi.

USOM kurulduğu 2014 yılından bu yana 252 bin 883 adet zararlı internet adresine toplam 108 milyon erişim engellendiğini anlatan Uraloğlu, “USOM siber tehditleri önlemek için alarm, uyarı ve duyuru, kritik durumlarda yerinde müdahale ekipleriyle olayın kontrolünü ele alıyor.

18 Ağustos itibarıyla USOM koordinasyonunda görev yapan 2 bin 154 SOME ile buralarda görev yapan yaklaşık 7 bin siber güvenlik uzmanı ülkenin siber sahasının korunmasına yönelik çalışmalar yapıyor” diye konuştu.

Küresel Siber Güvenlik'te dünyada 11. Sıradayız

Bu çalışmalarla ülkedeki kritik kurum ve kuruluşların tehditler ve zafiyetlere karşı uyarılarak gerekli önlemlerin alınması için çalışıldığının altını çizen Uraloğlu, " 4 bin 146 adet siber güvenlik bildirimi duyuruldu. 44 bin 835 adet alan adının yapay zeka teknolojisiyle vatandaşları dolandırmaya yönelik oltalama olarak kullanıldığı tespit edildi" dedi.

USOM tarafından gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında 2020'de 6, 2021'de 8, 2022'de 24 ve 2023 yılı içerisinde 58 adet sıfırıncı gün zafiyeti tespit edildiğine işaret eden Uraoğlu "CNA (CVE Numbering Authorities) kabul süreci başarıyla tamamlanmıştır. USOM, artık ülkemizde üretilen ve sıklıkla kullanılan üçüncü parti yazılımların, donanımların veya ürünlerin güvenlik açıkları için CVE numaraları atamakta ve güvenlik açığı yönetiminde süreç koordinasyonu sağlamaktadır.

Gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında 2021'de 21 adet, 2022'de 29 adet, 2023'de 84 adet CVE ID ataması yapılmıştır" diye konuştu. Uraloğlu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından ülkelerin siber güvenlik konusundaki olgunluğunu ölçmekte kullanılan "Küresel Siber Güvenlik Endeksi" verilerine göre, Türkiye’nin 2020'de Avrupa'da 11. sıradan 6. sıraya, dünya genelinde ise 20. sıradan 11. sıraya yükseldiğinin altını çizdi.