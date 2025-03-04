33 milyon yazılım saldırısı! İşte mobil bankacılık kullanırken dikkat edilmesi gerekenler!

Siber güvenlik şirketi Kaspersky, 2024'te Mobil Kötü Amaçlı Yazılım Tehdit Ortamı raporunu İspanya'nın Barselona kentinde düzenlen Mobil Dünya Kongresi'nde açıklandı.

Kaspersky, geçen yıl dünya genelinde akıllı telefon kullanıcılarını hedef alan 33,3 milyondan fazla kötü amaçlı yazılım ve istenmeyen yazılım saldırısı tespit etti.

Android cihazlara yönelik Truva atı bankacılık saldırıları 2023'te 420 bin olarak kaydedilirken, geçen yıl bu sayı 1 milyon 242 bine yükseldi.

Buna göre, akıllı telefonlara yönelik Truva atı bankacılık saldırıları 2024'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 196 arttı.

Telefondan bankacılık bilgileri nasıl ele geçiriliyor?

Çevrim içi bankacılık, e-ödeme hizmetleri ve kredi kartı sistemlerine yönelik kimlik bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan saldırılar, SMS veya mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla zararlı bağlantılar gönderilerek gerçekleştiriliyor.

Siber saldırganlar mesajlaşma programlarındaki ekler yoluyla kullanıcıları kötü niyetli web sayfalarına yönlendirerek kurbanları Truva atı bankacılık yazılımlarını indirmeleri için kandırıyor.

Mobil bankacılık bilgileri nasıl korunur?

Kaspersky, kullanıcıların mobil tehditlerden korunması için şu önerileri sıraladı:

* Apple App Store ve Google Play gibi resmi mağazalardan uygulama indirmek daima risksiz değildir. Kaspersky kısa süre önce App Store'un güvenliğini atlatan ve ekran görüntüsü çalan ilk kötü amaçlı yazılım olan SparkCat'i keşfetti. Zararlı yazılımın Google Play'de de bulunması ve her iki platformda toplam 20 virüslü uygulamaya rastlanması, bu mağazaların yüzde 100 kusursuz olmadığını kanıtlıyor.

* Güvende kalmak için, mümkün olduğunda her zaman uygulama incelemelerini kontrol edin, yalnızca resmi web sitelerinden bağlantıları kullanın ve bir uygulamanın hileli olduğu ortaya çıkarsa kötü amaçlı etkinlikleri tespit edip engelleyebilen güvenilir bir güvenlik yazılımı yükleyin.

* Kullandığınız uygulamaların izinlerini kontrol edin ve özellikle Erişilebilirlik Hizmetleri gibi yüksek riskli izinler söz konusu olduğunda uygulamaya izin vermeden önce dikkatlice düşünün. İşletim sisteminizi ve önemli uygulamalarınızı güncellemeler yayınlandıkça güncellemeniz iyi bir alışkanlıktır. Birçok güvenlik sorunu, yazılımların güncellenmiş sürümleri yüklenerek çözülebilir."