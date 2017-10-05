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40 dilde tercüme yapan kulaklık

Google, 40 farklı dilde simultane tercüme yapabilen kulaklık Pixel Buds'u tanıttı.

40 dilde tercüme yapan kulaklık
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Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google, çarşamba akşamı San Francisco'da düzenlediği etkinlikte aralarında yeni model akıllı telefonlar, mini kamera ve kulaklığın da bulunduğu yeni cihazlarının tanıtımını gerçekleştirdi.

Google'ın tanıttığı cihazlar arasında yeni Pixel Buds adlı kulaklıklar da yer alıyor.

Bu kulaklığın en önemli özelliği, Google Translate servisini kullanarak 40 farklı dilde simultane tercüme yapabiliyor olması.

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