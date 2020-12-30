5A uydusu pazartesi gecesi fırlatılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu TÜRKSAT 5A'nın pazartesi gecesi uzaya fırlatılacağını belirtti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu’da bulunan Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Ordu İl Başkanlığını ziyaret etti.Burada yaptığı açıklamada, önlerindeki pazartesiyi salıya bağlayan gecenin Türkiye için önemli bir gün olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda. İnşallah onu da uzaya fırlattıktan sonra Cumhurbaşkanımızla birlikte salı günü bunun programını yapacağız. Peşinden haziran ayı gibi planladık. 5B uydumuzu uzaya fırlatacağız. Dünyada ilk yerli ve milli 6A uydumuzun da çalışmaları devam ediyor. Onu da 2022'nin ilk aylarında uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Onunla uzayda gücümüzü varlığımızı bütün dünyaya hissettirmiş olacağız."