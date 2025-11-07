5G uyumlu nubia Neo 3, Türkiye'de ilk kez satışa çıktı

Turkcell, 5G uyumlu akıllı cihaz kullanımını artırma stratejisi kapsamında nubia Neo 3 modelini Türkiye’de ilk kez satışa sundu. Şirketten yapılan açıklamaya göre Neo 3 5G, kasım ayı boyunca yalnızca Turkcell mağazalarında ve Turkcell Pasaj’da avantajlı ödeme koşulları ve özel kampanyalarla kullanıcılara sunulacak.

Yüksek performanslı donanımı, yapay zeka destekli işlemcisi ve oyun odaklı özellikleriyle öne çıkan cihazda 20 GB’a kadar artırılabilir RAM, 6000 mAh batarya, 6,8 inç büyüklüğünde 120 Hz ekran ve tetik tuşları bulunuyor.

Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, Türkiye’de 5G uyumlu cihaz oranının şu anda yüzde 25 seviyesinde olduğunu belirterek, bu oranı artırmak için yerli ve yabancı üreticilerle işbirliklerini sürdürdüklerini söyledi. Özdal, “5G için hem altyapı hem operasyonel anlamda hazırız. Kullanıcıların 5G’ye geçişini hızlandırmak için uygun fiyatlı ve güçlü cihaz alternatiflerini Turkcell güvencesiyle sunuyoruz” dedi.