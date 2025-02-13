A101'den uygun fiyatlı iPhone 16 Pro Max! İşte indirimli iPhone 16 Pro Max'in fiyatı!
Türkiye'nin en yaygın indirim marketlerinden A101, bu haftaki 'Aldın Aldın' kataloğunda iPhone 16 Pro Max modeline de yer verdi. A101 Ekstra üzerinden satılan iPhone 16 Pro Max için 92 bin 999 TL fiyat belirlendi. Üründen en az 20 adet satılacağı açıklandı.
Türkiye'nin en yaygın indirim marketlerinden A101, 13 Şubat tarihli 'Aldın Aldın' kataloğunu web sitesinden duyururken, A101 Ekstra üzerinden satılan telefonlara yer verdi.
A101 Ekstra'da iPhone 16 Pro Max 256 GB satılacağı açıklandı. Broşürde yer alan bilgiye göre telefon 92 bin 999 TL'ye satılacak.
Telefondan en az 20 adet satılacağı açıklanırken, yalnızca A101 Ekstra'dan alınabileceği belirtildi.
Apple'ın web sitesinde iPhone 16 Pro Max 256 GB modeli 99 bin 999 TL'ye satılıyor.
A101'in kataloğunda iPhone'a ek olarak Samsung Galaxy S25 Plus ve Samsung Galaxy S24 FE modelinin de satılacağı belirtildi.