AB, büyük teknoloji şirketlerinden daha fazla sorumluluk üstlenmelerini isteyecek

Financial Times'ın haberine göre Avrupa Birliği, Facebook ve Amazon gibi büyük teknoloji şirketlerinde internetin denetimi kmonusunda daha büyük sorumluluk üstlenmelerini isteyecek, teknoloji şirketleri bunu kabul etmedikleri takdirde cirolarının yüzde 6'sına varan cezalar ile karşı karşıya kalabilecekler.

AB'nin hazırladığı yeni karar taslağına göre, büyük teknoloji şirketleri üçüncü taraf tedrarikçileri araştırmak, dikkatle incelemek ve verileri otoriteler, araştırmacılar ile paylaşma sorumluluğu ile karşı karşıya kalacaklar. Online platformlar reklamlar konusunda daha büyük şeffaflık sağlayacaklar.

AB, hazırlanan tasarıda ilk kez "çok büyük platformlar" ifadesine tanımlama da getiriyor. Buna göre, AB nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan 45 milyondan daha fazla kullanıcısı olan tekonolji şirketleri "çok büyük platform" olarak tanımlanacak.