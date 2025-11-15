Yapay zeka kullananlar dikkat! AB'nin kararı sonrası kurallar değişti: Verileriniz tehlikede olabilir

Avrupa Birliği, yapay zekâ ve veri koruma alanında "dönüm noktası" kabul edilen düzenlemelerde önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta açıklanması beklenen taslak, hem Avrupa’da hem de uluslararası arenada yoğun tartışmalara yol açtı.

France 24'te yer alan bilgilere göre, Avrupa Komisyonu yetkilileri, ABD ve Çin ile rekabet eden Avrupa merkezli teknoloji şirketleri üzerindeki baskıların artması nedeniyle “dijital düzenlemeleri sadeleştirme” sürecine girildiğini belirtiyor. Ancak uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları, rekabet baskısı nedeniyle vatandaşların gizlilik haklarının geri plana itildiği uyarısında bulunuyor.

Çerez politikasında değişiklik gündemde

Teklif edilen değişiklikler arasında kritik başlıklar öne çıkıyor. Yüksek riskli yapay zekâ sistemlerine yönelik bazı yükümlülüklerin uygulanma tarihi bir yıl ertelenerek 2026’dan 2027’ye kaydırılabilir. Ayrıca AB’nin meşhur Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamında “kişisel veri” tanımının daraltılması gündemde. Bu adımla birlikte, şirketlerin kullanıcı verilerini YZ model eğitimi için “meşru menfaat” gerekçesiyle işleyebilmesinin de önünü açabilir.

Çerez politikalarında da köklü bir değişiklik planlanıyor. Halihazırda kullanıcıların izleme amaçlı çerezlere “aktif rıza” vermesi gerekirken, teklif edilen yeni modelde bu sistem “itiraz etme” esasına kayabilir. Bu da internet kullanıcılarının karşısına sık çıkan çerez onay bannerlarının önemli ölçüde azaltılması anlamına geliyor.

127 örgütten ortak uyarı geldi

Planlanan değişiklikler, Avrupa genelinde büyük tepki çekti. Aralarında dijital haklar ve gizlilik alanında faaliyet gösteren 127’den fazla örgüt, Komisyon’a ortak bir mektup göndererek tasarıyı sert ifadelerle eleştirdi. Mektupta, “Komisyon bu yönde ilerlerse, bu AB tarihinin dijital temel haklarındaki en büyük geri adımı olur” denildi.

Eleştirilerin odağında, teknoloji şirketlerinin rekabet gücünü artırma hedefiyle vatandaşların kişisel verilerinin daha geniş şekilde işlenmesine izin verilmesi yer alıyor. Buna karşın bir AB yetkilisi AFP’ye yaptığı açıklamada, bu düzenlemelerin gizlilik standartlarını düşürmeyi amaçlamadığını vurgulayarak, “Amacımız vatandaşlarımız için sahip olduğumuz yüksek gizlilik standartlarını azaltmak değil, kesinlikle değil” ifadelerini kullandı.