ABD'den çip onayı: İhracat için harekete geçildi

ABD Ticaret Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki G42 ile Suudi Arabistan merkezli Humain şirketlerine gelişmiş yarı iletken ihracatı için izin verdiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, BAE ve Suudi Arabistan’a yönelik çip satışına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Buna göre, her iki teknoloji firmasının da gelişmiş Amerikan üretimi yarı iletkenleri temin edebilmesi için gerekli izinlerin verildiği ifade edildi.

Sıkı güvenlik koşulu getirildi

Açıklamada, G42 ve Humain’in toplamda 35 bin adede kadar Nvidia Blackwell çipi satın almak üzere onay aldığı aktarıldı. Ancak bu izinlerin, şirketlerin sıkı güvenlik kriterleri ile kapsamlı raporlama yükümlülüklerini yerine getirmesi koşuluna bağlı olduğu vurgulandı.

ABD ihracatı desteklemeye devam edecek

Söz konusu kararların, ABD’nin iki ülkeyle yaptığı yapay zeka iş birliği anlaşmalarının ardından geldiği belirtildi. İzinlerin, Washington’ın yapay zeka alanındaki mevcut üstünlüğünü ve küresel teknoloji liderliğini güçlendireceği değerlendirmesi paylaşıldı.

Ayrıca ABD Ticaret Bakanlığının, Amerikan yapay zeka teknolojilerinin Suudi Arabistan, BAE ve diğer müttefik ülkelere ihracatını desteklemeyi sürdüreceği de not edildi.