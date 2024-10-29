ABD, Çin’e teknoloji yatırımlarında sınırlama getiriyor

ABD Hazine Bakanlığı, Çin'in gelişmiş teknoloji yatırımlarına yönelik önemli kısıtlamalar getiren yeni düzenlemeleri yayımladı. ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen yıl çıkardığı kararname doğrultusunda hazırlanan bu kurallar, askeri alanda kullanılabilecek hassas teknolojilerin Çin tarafından geliştirilmesine yönelik ABD yatırımlarını sınırlamayı amaçlıyor.

Yeni kurallar çerçevesinde, yarı iletkenler ve mikroelektronik, kuantum bilgi teknolojileri ve bazı yapay zeka sistemlerine yatırım yapılması ABD vatandaşları için sınırlı hale getirilecek. Hazine Bakanlığı, bu alanlarda belirli işlemleri tamamen yasaklarken, bazı işlemler için ise bildirim zorunluluğu getirildiğini açıkladı. Yeni düzenlemeler 2 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek.

Yaptırımlar ve Ulusal Güvenlik Tehdidi Hazine Bakanlığı, kural ihlallerinin ciddi yaptırımlarla karşılaşabileceğini belirtti. Bakanlık, ABD'nin askeri, istihbarat, gözetleme veya siber yetenekler için hassas teknolojilere yatırım yaparak ulusal güvenliği tehdit eden Çin'in ilerlemelerini engellemeyi amaçladığını ifade etti.

Geçtiğimiz yıl çıkarılan Başkanlık Kararnamesi ile Biden, Çin'in ABD yatırımlarından faydalanarak hassas teknolojileri geliştirmesini engellemeyi hedeflemişti. ABD yönetimi, bu düzenlemelerin Çin’in askeri alandaki teknolojik kapasitesini sınırlandırmada etkili olacağını öngörüyor.

ABD’nin aldığı bu önlem, Çin ile yaşanan teknoloji rekabetinde bir adım olarak değerlendirilirken, iki ülke arasındaki gerginliğin daha da artabileceği öngörülüyor.