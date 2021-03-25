“ABD, Tayvan’la çip işbirliğine öncelik veriyor”

Tayvan’da yeni bir çip tesisinin temel atma töreninde konuşan Tayvan Amerikan Enstitüsü (AIT) Başkanı Brent Christiensen, “Hem ABD Başkanı Joe Biden, hem de Tayvan Başkanı Tsai Ing-wen, çip endüstrisini stratejik öncelik olarak benimsediler” dedi.

ABD teknoloji üretiminin gelişmiş olduğu ve demokratik olarak kabul ettiği Tayvan’ı, özellikle teknoloji ve çip tedarikinde Çin’den uzaklaşmak için önemli bir ortak olarak görüyor.

ABD ve Tayvan arasındaki Ekonomik Refah Ortaklığı Diyaloğu’nun geçtiğimiz yıl devreye alınmasıyla Çin’in adil olmayan ekonomik ve yatırım politikalarıyla mücadele edileceğini belirten Christiensen, bu ortaklığın hem tedarik hem de değer zincirlerine katkı sağlayacağını söyledi.

Tayvan Başkanı Tsai ise, hükümetin çip endüstrisinin gelişiminin desteklenmesine destek olacağını duyurdu.

Tayvan küresel çip tedarikinin yarısından fazlasını sağladığı için çip krizinde kilit önem taşıyor.