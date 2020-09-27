ABD uyardı, Huawei 'Türkiye'ye inanıyoruz' dedi

27 Eylül 2020

ABD hükümeti, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi bazı büyük büttefiklerini Çinli teknoloji devi Huawei’nin kritik altyapılarda kullanılmaması için ikna ettikten sonra şimdi de Türkiye’ye bu konuda baskı yapıyor.



ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, konuya ilişkin açıklamasında "Türkiye’nin Çinli şirketlere bağımlılığının artmasının ABD ile askeri işbirliğini olumsuz etkileyebileceğini" söylemişti. Huawei Türkiye ise yaptığı basın açıklaması ile “Türkiye’ye inanıyoruz ve yatırım yapmaya devam ediyoruz” dedi. Şirketin Türkiye’deki Ar-Ge Merkezi Direktörü Hüseyin Hai, merkezin 10’uncu yılına dair açıkalamasında Türkiye’ye yatırımların 520 milyon TL olduğunu ve şirketin Türkiye’de bilişim teknolojileri uzmanları yetiştirdiğini vurgulayarak “Türk mühendisler tarafından üretilen teknolojilerimiz, Avrupa'dan Güney Amerika'ya, Orta Doğu'dan Asya'ya dünyanın her yerinde kullanılmaktadır. Bu yazılım ihracatı ile birlikte Türkiye'ye toplam 260 milyon dolar giriş sağladık.” dedi. Türkiye, 2018 yılında 5G teknolojisinin geliştirilmesi için Huawei ile anlaşma imzalamış, Şubat 2020’de de Turkcell, Çinli şirketle, “Mobil Ekosistem İşbirliği” anlaşmasına imza atmıştı.