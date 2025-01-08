ABD'de şok dava! OpenAI CEO'su Sam Altman'a kız kardeşinden tecavüz ve cinsel istismar suçlaması

OpenAI CEO'su Sam Altman, kız kardeşi Ann Altman tarafından geçmişte düzenli olarak cinsel istismarda bulunmakla suçlandı. Missouri ABD Bölge Mahkemesi'nde 6 Ocak'ta açılan davada, Ann Altman, 1997-2006 yılları arasında Sam Altman'ın kendisine defalarca cinsel istismarda bulunduğunu ve bu eylemlerin tecavüzü de içerdiğini iddia etti. Dilekçede, istismarların başladığında Ann Altman’ın 3, Sam Altman’ın ise 12 yaşında olduğu belirtildi.

Ann Altman, istismarın son kez Sam Altman'ın yetişkin, kendisinin ise henüz reşit olmadığı bir dönemde yaşandığını ileri sürdü. Açılan davada jürili yargılama talep edilirken, 75 bin doların üzerinde maddi ve manevi tazminat isteniyor. Ann Altman'ın geçmişte de ağabeyi Sam Altman hakkında benzer suçlamalarda bulunduğu biliniyor.

Sam Altman suçlamaları reddetti

Sam Altman, iddiaların ardından ailesiyle ortak bir açıklama yaptı. Altman, annesi ve iki erkek kardeşiyle birlikte yaptığı açıklamada, "Tüm bu iddialar tamamen gerçek dışıdır" ifadesini kullandı. X hesabından yaptığı paylaşımda Altman, "Bu tür asılsız suçlamalar ailemize büyük acı vermektedir. Akıl sağlığı sorunlarıyla mücadele eden bir aile üyesine destek olmak oldukça zor bir durumdur" dedi.

Altman'ın kız kardeşi Ann Altman’ın akıl sağlığına dair göndermeler içerirken hukuki sürecin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor. Açılan dava, Altman’ın kariyerine ve OpenAI’in itibarı üzerindeki etkileri nedeniyle teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Davanın ayrıntıları

Dava dilekçesinde, istismarların sistematik şekilde yıllarca devam ettiği ve Ann Altman’ın fiziksel ve psikolojik olarak ağır hasarlar aldığı ifade edildi. İstismarın, Altman ailesinin yaşadığı özel evlerde gerçekleştiği ve bu durumun, aile üyelerinin bilgi dahilinde olabileceği öne sürüldü. Sam Altman ve ailesi ise tüm bu iddiaların uydurma olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Altman’ın yaptığı açıklamada, ailesiyle birlikte Ann Altman’ın akıl sağlığı sorunlarıyla mücadele ettiğini vurgulaması, bazı çevrelerce kız kardeşini itibarsızlaştırmaya yönelik bir girişim olarak yorumlandı. Ancak Ann Altman, bu suçlamalarla mücadele etmek için elindeki tüm kanıtlarla mahkemede hak arayacağını belirtti.