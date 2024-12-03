ABD'den Stellantis ve Samsung SDI'a 7.54 milyar dolarlık kredi önerisi

Şartlı taahhüt kararının hala kesinleşmesi gerekiyor ve StarPlus Energy ortak girişimi için 6.85 milyar dolar anapara ve 688 milyon dolar aktifleştirilmiş faiz içeriyor.

Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu girişimin Kokomo, Indiana'da Stellantis elektrikli araçları için batarya üreteceği ve tam kapasiteyle yılda yaklaşık 670.000 araca yetecek kadar, yaklaşık 67 GWh batarya üreteceği belirtildi.

Trump 20 Ocak'ta göreve başlamadan önce bakanlığın düşük maliyetli devlet sübvansiyonlu krediyi sonuçlandırıp sonuçlandıramayacağı belli değil.

Stellantis ilk tesisin 2025'in başlarında, ikincisinin ise 2027'de açılacağını söyledi. Indiana'da duyurulan iki tesisin yanı sıra Stellantis, Güney Koreli LG Energy Solution ile Kanada'da bir gigafactory inşa edecek.