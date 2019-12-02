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AB'den Google'a 'veri toplama' soruşturması

Avrupa Birliği Komisyonu, Google'ın veri toplama çalışmaları için soruşturma başlattı.

AB'den Google'a 'veri toplama' soruşturması
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Avrupa Birliği B Komisyonu, Google'ın veri toplama çalışmalarına yönelik soruşturma başlatıldığını, bu soruşturma ile Google'ın topladığı verileri nasıl kullandığı ve paraya dönüştürdüğünü inceleneceğini bildirdi.

AB Komisyonu bu soruşturmada arama servisleri, online reklam, online ve hedefli hizmetler gibi konulara odaklanacak.

Google verileri hizmetlerini iyileştirmek için kullandığını ve kullanıcıların verileri istedikleri zaman yönetebileceklerini, silebilecekleri ve transfer edebileceklerini savunuyor.

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