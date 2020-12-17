AB'den Google'ın Fitbit'i satın almasına onay

Avrupa Birliği, Google'ın Fitbit'i satın almasını onayladı. AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, teknoloji sektöründe faaliyet gösteren ABD merkezli Google'ın 2,1 milyar dolarlık Fitbit'i satın alma teklifine yönelik rekabet incelemesinin tamamlandığı bildirildi.

İnceleme sonucu söz konusu satın almanın rekabete olumsuz etkisinin olmayacağı yönünde karara varıldığı belirtilen açıklamada, satın almanın ardından söz konusu piyasada rekabet ortamının devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, Google'ın giyilebilir sağlık ekipmanlarından topladığı kullanıcı verilerini reklam ve benzeri alanlarda kullanmamayı ve bu sektördeki diğer firmaların Android işletim sistemine erişimlerine engel olmamayı taahhüt ettiği belirtildi.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri dahilinde bulunuyor. AB Komisyonu, bunun için yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.