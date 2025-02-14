AB’den teknoloji şirketlerine destek! Yapay zeka kuralları gözden geçiriliyor

Avrupa Komisyonu, yapay zeka (YZ) yatırımlarını artırmak ve şirketlerin rekabet gücünü yükseltmek amacıyla teknoloji düzenlemelerinde gevşemeye gidiyor.

Dijital politikalardan sorumlu başkan yardımcısı Henna Virkkunen, Financial Times’a yaptığı açıklamada, AB’nin YZ düzenlemelerini uygularken şirketlere destek olmayı hedeflediğini belirtti.

“Şirketlerimiz için daha fazla raporlama yükümlülüğü yaratmadığımızdan emin olmalıyız” diyen Virkkunen, AB’nin ABD’li büyük teknoloji şirketlerinin baskısıyla değil, Avrupa’nın küresel teknoloji rekabetinde geri kalmaması için bu adımı attığını söyledi.

ABD ve Silikon Vadisi’nin AB düzenlemelerine tepkisi

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ve Silikon Vadisi yöneticileri, Avrupa'nın teknoloji düzenlemelerinin ABD’li şirketleri zor durumda bıraktığını savunuyor.

Trump, AB’nin ABD merkezli büyük teknoloji şirketlerine verdiği cezalar nedeniyle misilleme yapabileceğini ima etmişti.

Bu hafta Paris’te düzenlenen bir yapay zeka zirvesinde konuşan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, “Büyük Teknoloji’yi hedef alan zahmetli uluslararası kurallara” karşı olduklarını açıkladı.

Vance, AB'nin teknoloji devlerine karşı katı düzenlemeler getirmesinin inovasyonu baltaladığını savundu.

Yeni yapay zeka kuralları Nisan’da yürürlüğe girecek

Avrupa Komisyonu’nun yapay zeka alanında uygulamaya koyacağı yeni düzenlemelerin Nisan ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Virkkunen, bu kuralların şirketlere mevcut düzenlemelerden daha fazla yük getirmeyeceğini ve raporlama gerekliliklerinin minimum düzeyde tutulacağını belirtti.

Brüksel’in bu adımı, AB'nin küresel YZ yarışında geride kalmamak için daha esnek bir yaklaşım benimsediği şeklinde yorumlanıyor.

Ancak bazı uzmanlar, düzenlemelerin gevşetilmesinin tüketici güvenliği ve etik ihlaller konusunda risk yaratabileceği konusunda uyarıyor.