ABD’nin sorunu Türkiye’nin fırsatı

Silikon Vadisi’nde başla­yan ve yavaş yavaş dün­yaya yayılan toplu işten çı­karmalar ile teknoloji devle­rinin daralmaya gitmesinin Türkiye’deki teknoloji şir­ketleri için bir avantaja dö­nüştüğünü ifade eden TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi ve Ticimax E-ticaret Sistem­leri Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli, “2023’te yazılım­cı bulma sorunu ciddi oran­da azaldı.

Teknoloji devi şir­ketlerdeki işten çıkarmalar ve resesyon nedeniyle şir­ketlerdeki büyüme hedef­lerinin baskılanması, Türk yazılımcıyı ülke içinde tut­maya başladı. Bu durum Türkiye teknoloji sektörü için önemli bir fırsattır” de­di. Son iki-üç yıldır yazılım­cı göçü vardı.