ACS ve BlackRock’tan 2 milyar Euro'luk veri merkezi ortaklığı

İspanya merkezli ACS, BlackRock’ın Global Infrastructure Partners (GIP) fonu ile birlikte yeni bir veri merkezi geliştirme ortaklığı kurduğunu duyurdu.

İlk aşamada 2 milyar Euro değerinde olacak ortak girişim, toplam 1,7 gigawatt kapasiteye sahip bir portföyle yola çıkacak. Taraflar ortaklıkta yüzde 50’şer paya sahip olacak.

ACS, bu işlem sayesinde 100 milyon Euro sermaye kazancı elde edeceğini açıkladı.

1 milyar Euro yatırım ve 1 milyar Euro performans ödemesi

Yeni platform, ACS’nin Avrupa, ABD ve Avustralya’da geliştirmekte olduğu mevcut veri merkezi projelerini kapsıyor. Şirket, son dönemde yapay zekâ ve bulut bilişim talebi nedeniyle veri merkezi altyapılarına odaklanmıştı.

Ortaklık kapsamında taraflar yaklaşık 1 milyar Euro yatırım yapacak. Buna ek olarak, projelerin ticarileştirilmesine bağlı kilometre taşlarına göre 1 milyar Euro'ya kadar değişken ödeme yapılabilecek.

Mevcut analiz aşamasındaki projelerden ise 200 milyon Euro'ya kadar ek bir ödeme potansiyeli bulunuyor.

ACS bugüne kadar dünya genelinde 5,5 GW’tan fazla veri merkezi kapasitesi inşa ettiğini belirtiyor.

İspanyol gazetesi Expansion, ortaklık anlaşmasının toplam değerinin 23 milyar Euro'ya ulaşabileceğini yazdı. Buna, kademeli olarak sağlanacak 5 milyar euro öz sermaye ve 18 milyar Euro borç finansmanı dahil.

Bu ortaklık, küresel ölçekte veri merkezi yatırımlarını hızla büyüten yapay zekâ devriminin en büyük adımlarından biri olarak görülüyor.