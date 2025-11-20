Adobe, Semrush’ı 1.9 milyar dolara satın alıyor

Adobe, dijital deneyim ve pazarlama teknolojilerinde büyük bir adım atarak çevrimiçi görünürlük yönetimi platformu Semrush’ı satın almak için kesin anlaşmaya vardığını duyurdu. Hisse başına 12 dolar üzerinden tamamen nakit gerçekleşecek bu satın almanın toplam değeri yaklaşık 1.9 milyar dolar olarak açıklandı. Bu birleşme, Adobe’nin yapay zekâ çağında markaların içerik üretimi, tedarik zinciri ve müşteri etkileşiminde daha güçlü çözümler sunma hedefini destekliyor.

Adobe, Semrush’ın SEO ve veri analitiği alanındaki güçlü altyapısını kendi dijital pazarlama portföyüyle birleştirerek küresel markaların arama ve görünürlük stratejilerini yeniden şekillendirmeyi planlıyor. Şirket, Fortune 100 listesindeki firmaların yüzde 99’una hizmet veriyor ve Semrush’ın bu alandaki büyük veri kaynaklarının entegrasyonunun pazarlamacılara ciddi avantaj sağlayacağı belirtiliyor.

Geçen yıla göre yüzde 1200 arttı

Satın almanın arkasındaki esas neden, kullanıcıların bilgi arama davranışlarının değişmesi ve üretken yapay zekanın yükselişi. Artık tüketiciler, satın alma veya bilgi edinme süreçlerinde yalnızca klasik arama motorlarına değil, ChatGPT ve Google Gemini gibi yapay zekâ modellerine de güveniyor.

Bu bağlamda Adobe ve Semrush, yeni dönemin “GEO-Üretken Motor Optimizasyonu” yaklaşımına odaklanarak markaların yapay zeka tabanlı arama sonuçlarında da görünür kalmasını hedefleyecek. Adobe’nin verilerine göre üretken yapay zekadan ABD perakende sitelerine gelen trafik geçen yıla göre yüzde 1200 arttı.

Adobe yöneticileri birleşmenin markalar için kritik bir fırsat olduğunu belirtirken, Semrush CEO’su Bill Wagner, şirketin kurumsal gelirlerinde yüzde 33 yıllık büyüme kaydedildiğini ve Amazon, JPMorgan Chase, TikTok gibi devlerin Semrush’tan faydalandığını hatırlattı.

Hisseler yüzde 55 yükseldi

Finansal olarak anlaşma Semrush’ın piyasa değerine yüzde 77,5 prim anlamına geliyor. Hisseler anlaşma haberiyle yüzde 55 yükseldi. Satın almanın 2026’nın ilk yarısında tamamlanması bekleniyor ve büyük hissedarların çoğu şimdiden onay verdi. Bu dev birleşme, küresel dijital pazarlama sektöründe yapay zekâ odaklı yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.