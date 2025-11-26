Adobe’dan Photoshop web sürümüne 12 ay ücretsiz erişim kampanyası

ShiftDelete’den Alperen Esin'in haberine göre, kampanya kapsamında Photoshop’un yapay zekâ destekli düzenleme araçları da dâhil olmak üzere pek çok profesyonel özelliği kullanıcıların erişimine açıldı.

Web sürümü, özellikle hızlı düzenleme yapmak isteyenler, bulut tabanlı çalışma akışına adapte olan profesyoneller ve öğrenciler için önemli bir avantaj sunuyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin Chromium tabanlı bir tarayıcı üzerinden Adobe Photoshop uzantısını yüklemeleri ve ücretsiz kullanım sürecini başlatmaları yeterli olacak.

Adobe’nin bu adımı, hem web platformunun kullanımını yaygınlaştırmayı hem de kullanıcıların aboneliğe geçmeden önce ürünü kapsamlı şekilde deneyimlemesini amaçlıyor.

12 aylık ücretsiz erişim, kullanıcıların bulut tabanlı düzenleme süreçlerini test etmelerine ve gelecekteki abonelik kararlarını daha sağlıklı değerlendirmelerine imkân tanıyacak.