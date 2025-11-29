Airbus 320'de yazılım krizi: Küresel havacılığı sarsan süreç nasıl başladı, dünyayı nasıl etkiliyor?

Dünya genelinde uçuşları aksatan Airbus’ın A320 ailesine yönelik acil yazılım güncellemesi çağrısı, küresel havacılıkta son yılların en büyük teknik krizlerinden biri olarak tarihe geçti.

Sorun ekim ayında ortaya çıktı

The National’ın aktardığına göre 30 Ekim’de Meksika’dan ABD’ye yapılan bir uçuş sırasında uçuş kontrol bilgisayarında oluşan ani veri hatasıyla ortaya çıktı. Yapılan analizlerde, yüksek irtifada yoğun güneş radyasyonunun, uçağın irtifa hesaplayan kritik modüllerinde veri bozulmasına yol açabileceği tespit edildi. Airbus, bu durumun “çok nadir” olduğunu vurgulasa da, uçuş güvenliği açısından potansiyel risk nedeniyle tüm dünyada alarma geçildi.

1000 uçak haftalarca uçamayabilir

Teknik incelemelerin ardından Airbus, EASA ile birlikte acil bir havaworthiness direktifi yayımladı. Bu kapsamda, A320 ailesine ait binlerce uçakta yazılım ve koruma paketlerinin güncellenmesi zorunlu hale getirildi. Airbus’ın açıklamasına göre filonun büyük bir bölümü kısa süre içinde güncelleme ile hizmete dönecek, ancak AFP’nin bildirdiğine göre yaklaşık 1000 uçak haftalar boyunca operasyon dışı kalabilir. Yazılım krizi özellikle yoğun sezon dönemlerine denk gelen havayolları için ciddi kapasite sorunları yarattı.

Türk şirketler de tedbir aldı

Kriz yalnızca Avrupa’yı değil, dünyanın dört bir yanındaki havayollarını etkiledi. THY, AJet, Pegasus gibi Türk şirketlerinin yanı sıra Avrupa, Asya ve Körfez’de faaliyet gösteren birçok büyük havayolu da filosundaki A320 modelleri için benzer tedbirleri başlattı.

Kapasite daraldı, yolcular mağdur

Bazı şirketler uçaklarını “ferry flight” statüsünde, yolcusuz şekilde bakım merkezlerine yönlendirmeye başladı. ABD'de Şükran Günü tatiliyle çakışması, iç hatlarda yoğunluk ve iptallerin artmasına yol açtı. Havayolu şirketleri, uçak eksikliği nedeniyle yeniden planlama yaparken bazı rotalarda kapasite daralmaları yaşanıyor.

The Guardian'da yer alan bilgilere göre, Airbus’ın 55 yıllık tarihi boyunca en büyük çağırma operasyonunu gerçekleşti. Uzmanlar, krizin tek seferlik bir arıza olarak görülse de ileri seviye otomasyonun havacılıkta yeni güvenlik standartlarını zorunlu kılabileceğini ifade etti.