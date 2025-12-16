Akıllı telefon sevkiyatlarının 2026'da gerilemesi bekleniyor

Counterpoint Research, küresel akıllı telefon pazarına ilişkin 2026 yılı beklentilerini aşağı yönlü güncelledi. Araştırma şirketine göre, küresel akıllı telefon sevkiyatlarının 2026 yılında yüzde 2,1 oranında azalması bekleniyor. Bu gerilemenin, bellek çipi tedarikinde yaşanan sıkıntıların üretim maliyetlerini artırması ve üretim kapasitesini sınırlamasıyla bağlantılı olduğu belirtildi.

Söz konusu tahmin, 2025 yılı için öngörülen yüzde 3,3'lük büyümenin ardından pazarda yön değişimine işaret ediyor. Counterpoint, 2026'ya ilişkin daha önce yüzde 0,45 olarak açıkladığı büyüme beklentisini de aşağı çekti.

6,9'luk artış beklentisi

Raporda, yapay zekâ odaklı talebin gelişmiş bellek bileşenlerine olan ihtiyacı artırdığı, bunun da parça maliyetleri üzerinde baskı yarattığı vurgulandı. Bu gelişmelerin, ortalama akıllı telefon fiyatlarında yüzde 6,9'luk bir artışa yol açmasının beklendiği ifade edildi.

Araştırma şirketi, bellek çipi kaynaklı maliyet baskısının yalnızca akıllı telefonlarla sınırlı kalmayacağını; dizüstü bilgisayarlar ve elektrikli araçlar başta olmak üzere birçok sektörü etkileyeceğini kaydetti. Bellek tedarikindeki sorunların, önümüzdeki dönemde üretim planları açısından belirleyici olmaya devam edeceği değerlendirmesinde bulunuldu.