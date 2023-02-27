Akıllı telefonunu kendin tamir et

Kısmen geri dönüştürülmüş plastikten üretilen G22, 6,53 inç ekrana, yüksek kapasiteli pile, 50 megapiksel kameraya ve parmak izi tarayıcıya sahip. Android 12 işletim sistemi ile gelen cihaz üç yıl boyunca, aylık güvenlik güncellemelerini ve iki büyük Android sürüm yükseltmesi için desteklenecek.

Tamirat ekipmanları ve yedek parça satışı yapan ifixit işbirliği ile cihazın pilini, şarj soketini ve ekranını, size sağlanan talimatlar ile kendiniz değiştirebileceksiniz. Apple’ın öncülüğünde başlayan “telefonunu kendin tamir et” akımını takip eden HMD, bu model ile daha uzun süre kullanılabilen ve kolay tamir edilebilen telefon furyasının bir parçası olmayı umuyor. Hollandalı üretici Fairphone, bu akımın başını çekmişti.