Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı DÜNYA'da

10 Ağustos 2020

Teknoloji Dünyası'nda bu hafta Ahmet Can'ın konuğu Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel. Canlı yayında Ahmet Can'ın sorularını yanıtladı.

"Sigortacılıkta dünyada dönen para 5 trilyon dolar" diyen Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel sözlerine böyle devam etti:

"Aksigorta olarak, teknoloji ile bireysel ürünleri birleştiriyoruz. Pek çok yeni teknolojiyi uyguluyoruz.Dijital asistanımız var. Ada adında. 2 milyon işlemi Aksigorta dijital asistan üzerinden gerçekleştirdik. İşlemlerimizin yüzde 10’unu dijital asistan yapıyor.Chat’ten yapay zekaya kadar dijital uygulamaları kullanıyoruz. Adım sayarlar vererek sigorta poliçesinde indirim yapıyorlar. ABD’de uzun zamandır spor yapanlara indirim uygulanıyor. 5G teknoloji de devreye girecek, mobil olan her şey elektronik olacak. Yapay zeka devreye girecek. Önümüzdeki dönemde çok daha fazla dijital olacak. Yapay zekayı, algoritmaları kullanmaya başladık. Dijital asistanın yaptığı en önemli şey, gelen komutları robotlara aktarmak. Böylece büyük bir hız kazandık.Araçların üzerine yerleştirilen cihazlarla sürüş yöntemleri inceleniyor. Bu bilgiler alınıp belirli bir model içine sokulabilir ve buna göre sigortalama yapılabilir. Sağlık sigortasında, kişi hasta olmadan önlemenin yollarını bulmak gerek. Bunun ekonomiye de katkısı olacaktır.Aksigorta olarak, teknolojiye yapılan yatırımın pandemi döneminde avantajını gördük. Çevik çalışma tarzı, dijital asistan uygulamaları gibi teknolojinin rahatlığını yaşadık. Haziran ayından itibaren, kredilerin açılması ile birlikte oto satışları patladı. Bu da bizim sigorta sektörüne olumlu etkisi oldu. 2. el otomobil satışlarındaki artış oranı, doların artış oranını geçti. Çok talep var. Sigortacılık sektöründe yeni bir şey geliştirilmesinin tek yolu, şirketlerin elindeki datayı kullanmak. Proje geliştirmek isteyenlerin bu datayı kullanmaları gerekir. Pandemi pek çok şeyi değiştirecek. Biz geriye dönmeye çalışıyoruz. Geri dönmeye çalıştıkça pandemi bitmez. Türkiye, iklim değişikliğinden Kuzey Amerika kadar etkilenmeyecek. İklim değişikliğinde bizde tarım sigortalarında etkisini gösterecektir.Aksigorta olarak çevreciliğe büyük önem veriyoruz."

