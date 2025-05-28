AKY Technology, 6 yeni makineyi piyasaya sürdü

Bakliyat eleme, tohum işleme, taşıma, silo sistemleri ve paketleme makineleri konusunda yüksek teknolojiyle üretim gerçekleştiren AKY Technology, özellikle Excell serisi makineleriyle Avrupa pazarında ilgi görüyor.

Firma aynı zamanda Avustralya’dan Kuzey Afrika’ya, Ortadoğu’dan Orta Asya’ya kadar geniş bir coğrafyada kurduğu fabrikalarla ‘kaliteli Türk malı’ algısına katkı veriyor.

İhtiyaca özel çözümler ihracatta başarı getirdi

İhracat başarılarının ardında, müşteri odaklı ürün geliştirme anlayışının bulunduğunu vurgulayan AKY Technology İcra Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek, 2025 yılı itibarıyla kuru gıda sektörünün ihtiyaçlarına özel olarak geliştirilen 6 yeni makinede seri üretime geçtiklerini söyledi.

Gökmen Akyürek, yeni teknolojiler arasında; pirinç analiz makinesi, laboratuvar tipi renk ayırma makinesi, fotosorter gold serisi çay ayırma makinesi, fıstık kurutma makinesi, mini boy alfa taş ayırma makinesi ve randıman kantarının yer aldığını belirtti. Özellikle pirinç analiz makinesi ile yüksek tonajlı fabrikaların anlık kalite kontrol süreçlerini yönetmesini sağladıklarını kaydeden Akyürek, “Bu teknolojiyi internet bağlantısı sayesinde uzaktan izlenebilir hale getirdi. Laboratuvar tipi renk ayırma makinesi ise küçük ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına cevap veriyor; marul, maydanoz ve soğan gibi tohumları renklerine göre ayırabiliyor ve uzaktan kontrol edilebiliyor” dedi.

Geliştirilmiş yazılımıyla dikkat çeken Fotosorter Gold serisinin, çay yaprakları arasındaki yabancı maddeleri ayıklamada yüksek performans sunarken, susam ve çörekotu gibi hafif tohumlar için de çözüm sunduğuna dikkat çeken Gökmen Akyürek, “Tüm üretim süreçlerimiz de CNC robot teknolojileri, lazer makineleri ve kaynak robotları kullanılarak hatasız imalat gerçekleştirilirken, bu sayede yurt dışındaki iş ortaklarımıza da yüksek kalite güvencesiyle ürün teslim ediyoruz” diye konuştu.

Kaliteli üretimin, kaliteli ekipmanla mümkün olacağına atıfta bulunan Akyürek, AKY Technology’nin global pazarlardaki itibarının, bu teknolojik donanım ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşım sayesinde her geçen gün arttığını belirtti.