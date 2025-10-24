Alaska Airlines tüm uçuşlarını durdurdu

Alaska Airlines, Perşembe gecesi yaşanan bilişim arızası nedeniyle tüm uçuşlarını ülke genelinde geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Şirket, teknik sorun nedeniyle geçici bir 'ground stop' (uçuş yasağı) uygulandığını belirtti.

Şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda sistemlerin yeniden devreye alınmaya çalışıldığı bildirildi. Ancak saat 23.30 civarında yapılan açıklamada arızanın hâlâ devam ettiği ve bazı uçuşların iptal edildiği ifade edildi.

Uçuş izleme sitesi FlightAware’a göre en az 39 uçuş iptal edildi, 241 uçuşta ise gecikme yaşandı. Alaska Airlines’a bağlı Horizon Air da bu durumdan etkilendi. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) konuyla ilgili yorum yapmazken, uçuş durdurma kararının FAA tarafından uygulandığı belirtildi.