Alibaba, gerçekçi görseller üreten yapay zeka modeli Wan 2.1’i açık kaynak yapıyor

Alibaba, video ve görüntü üreten yapay zeka modeli Wan 2.1’in açık kaynak sürümünü kullanıma sunacağını duyurdu. Çinli teknoloji devi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, modelin resmi sürümünün Pekin saatiyle 11:00'de (TSİ 18:00) düzenlenecek bir basın toplantısıyla tanıtılacağını açıkladı.

Çin yapay zeka pazarında rekabet kızışıyor

Alibaba'nın bu adımı, Çin yapay zeka sektöründe rekabetin yoğunlaştığı bir döneme denk geliyor. Geçtiğimiz ay DeepSeek’in açık kaynaklı modellerini piyasaya sürmesi, küresel yapay zeka sektöründe önemli bir etki yaratmıştı. Bu modeller, OpenAI gibi şirketlerin kapalı kaynaklı çözümleriyle rekabet edecek seviyede performans sunarak dikkat çekti.

Alibaba, Ocak ayında video ve görüntü üretme yeteneğine sahip yapay zeka modelinin en yeni sürümünü tanıtmıştı. Daha önce "Wanx" olarak bilinen model, son güncelleme ile "Wan" olarak yeniden adlandırıldı. Şirket, modelin son derece gerçekçi görseller üretme kabiliyetine sahip olduğunu vurguluyor.

VBench listesinde liderlik vurgusu

Alibaba, video üretme modelleri için bir performans kıyaslama platformu olan VBench’te en üst sırada yer aldığını belirtti. Özellikle çoklu nesne etkileşimleri gibi temel kriterlerde öne çıktığını ifade eden şirket, modelinin rakiplerine kıyasla üstün bir performans sunduğunu savunuyor.

Modelin açık kaynaklı hale getirilmesi, geliştiricilere ve araştırmacılara erişim imkanı sunarak küresel yapay zeka ekosistemine katkı sağlamayı amaçlıyor. Alibaba'nın bu hamlesi, açık kaynaklı yapay zeka modellerinin önemini artırırken, Çin’in yapay zeka alanındaki yenilikçi yaklaşımını da gözler önüne seriyor.