Alibaba ilk bulut bilgisayarını tanıttı

17 Eylül 2020

İşlemcisi olmayan ve 60 gram ağırlığında olan Wuying, "güçlü son geri uç bulut teknolojisi sayesinde yüksek performans sunan", "avuç içi boyutunda" bir bilgisayar olarak tanıtıldı.

Alibaba'nın Bulut Zekası Başkanı Jeff Zhang, bulut bilgisayarın amacının, insanların video düzenleme, animasyon oluşturma, yazılım geliştirme ve çevrimiçi müşteri hizmetleri gibi görevleri "esnek bilgi işlem gücüne" erişimi olan "küçük" bir bilgisayarla gerçekleştirmelerini sağlamak olduğunu vurguladı. Zhang ayrıca, COVID-19 salgını sırasında birçok insan evden çalışmaya geçtiği için böyle bir cihazın özellikle kullanışlı olabileceğini düşündüğünü belirtti.

Etkinlik sırasında tanıtılan diğer ürünler arasında, bir seferde 50 pakete kadar taşıyabilen ve tek bir şarjla 100 kilometre yol kat edebilen son teslimatlar için otonom bir lojistik robotu da var.