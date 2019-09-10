Alibaba kurucusu Jack Ma emekli oluyor

10 Eylül 2019

480 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan Alibaba Group'un CEO'luk koltuğunu 2013 yılında bırakan Jack Ma, bugün şirketin yönetim kurulu başkanlığından da ayrıldı. Ancak Jack Ma'nın Alibaba Partnership'teki hisseleri ve ortaklığı ölünceye kadar devam edecek.

Bloomberg Billionaires Index'e göre dünyanın en zengin isimleri listesinde 20. sırada yer alan Jack Ma'nın kişisel serveti ise 41,8 milyar dolar.

Öğretmenler gününde emekli oluyor

Jack Ma'nın emeklilik tarihi olarak 10 Eylül'ü seçmesinin özel bir nedeni bulunuyor. 10 Eylül Çin'de Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Eski bir İngilizce öğretmeni olan Jack Ma, kendisine milyar dolarlık serveti getiren Alibaba'daki görevlerinden resmi olarak öğretmenler gününde ayrılmış olacak.

İlk bilgisayarını 33 yaşında aldı

Çin'in Hangzhou kentinde fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Jack Ma, İngilizce öğretmeni olarak kariyerine başladı. İlk bilgisayarını 33 yaşında satın alan Jack Ma, tek bir satır kodlama bilmeden, bugün dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Alibaba'yı kuruyor. Alibaba'nın kuruluşunda yakın arkadaşlarını online pazarda yatırım yapması için ikna ediyor. Jack Ma'nın 1999 yılında kurduğu Alibaba, bugün dünyanın en popüler e-ticaret platformları arasında yer alıyor.