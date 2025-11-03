Alman donanması İHA'lara karşı lazer silahını test ediyor

Alman savunma devi Rheinmetall, donanmanın yeni yönlendirilmiş enerji silahı sisteminin, Sachsen fırkateyninde bir yıl süren testlerin ardından “operasyonel olgunluğa” yaklaştığını açıkladı.

MBDA ile birlikte geliştirilen sistem, drone sürüleri, güdümlü füzeler ve roketler gibi modern tehditleri etkisiz hale getirmek için tasarlandı.

Yapılan 100’ün üzerinde canlı atış ve çok sayıda hedef takibi sonucunda lazerin hız, doğruluk ve hassasiyet açısından başarılı olduğu belirtildi.

Rheinmetall açıklamasında, “Sachsen fırkateyninde gerçekleştirilen başarılı testler, lazer silahının gerçek operasyonel koşullarda izleme ve vurma kabiliyetini Avrupa’da ilk kez kanıtladı” ifadeleri yer aldı.

National Interest sitesinden Stavros Atlamazoglou'nun haberine göre test edilen lazer silahının gücü 20 kilovat seviyesinde ve özellikle İHA'lar için ideal.

Sistem ilerleyen aşamalarda daha yüksek güç seviyelerine çıkarılarak büyük hedefleri vurabilecek kapasiteye ulaşabilecek.

Hedefin yüzeyinde fiziksel tahribat oluşturarak etkisiz hale getiriyor

Yönlendirilmiş enerji silahları, kimyasal veya elektrik enerjisini yoğunlaştırılmış radyasyon enerjisine dönüştürerek hedefe odaklıyor. Bu enerji hedefin yüzeyinde fiziksel tahribat oluşturarak etkisiz hale getiriyor.

MBDA sistemin hedef tespiti ve takibinden sorumlu olurken, Rheinmetall yüksek enerjili lazer kaynağı ve gemi entegrasyonunu üstleniyor.

Rheinmetall, lazer silahlarının özellikle düşük maliyeti nedeniyle klasik füze sistemlerine kıyasla büyük avantaj sağladığını belirtiyor.

Örneğin, bir Patriot hava savunma füzesi yaklaşık 3 milyon dolar, deniz platformlarındaki SM-3 füzesi ise 30 milyon dolara kadar çıkabiliyor. Oysa lazer silahının bir atış maliyeti yaklaşık 10 dolar civarında.

Bu fark, özellikle düşük maliyetli dron sürülerine karşı Batı ordularına önemli bir ekonomik üstünlük kazandırıyor.