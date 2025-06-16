Almanya’da şirketlerin yüzde 40’ı yapay zekâyı iş süreçlerine entegre etti

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya'da şirket faaliyetlerinde yapay zekâ kullanımına ilişkin anketin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ülkede şu anda şirketlerin yüzde 40,9'u iş süreçlerinde yapay zekâ kullanıyor. Geçen yıl bu oran sadece yüzde 27 olarak kayıtlara geçmişti.

Sektörler arasında önemli farklılıklar var

İnşaat sektöründe yapay zekâ kullanımı 2 yıl içinde yüzde 7,1'den yüzde 25'e yükseldi. İmalat ve hizmet sektörlerinde yapay zekâ kullanımı ise yüzde 40 oldu.

Ifo'ya göre, yapay zekânın kullanımına ilişkin sektörler arasında önemli farklılıklar bulunuyor. Reklamcılık ve pazar araştırması sektöründeki yapay zekâ kullanımı yüzde 84,3'e ulaştı. Yapay zekâ kullanım oranı otomotiv endüstrisinde yüzde 70,4 ve kimya ve makine mühendisliği sektörlerinde yüzde 50 oldu.

Şirket büyüklüğü ile yapay zekâ kullanımı arasında açık bir korelasyon görülüyor. Büyük şirketlerin yüzde 56'sı yapay zekâ kullanırken, bu oran KOBİ’ler için yüzde 38, küçük işletmeler için ise sadece yüzde 31 olarak belirlendi.

"Giderek daha stratejik bir konu haline geliyor"

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, çalışmaya ilişkin değerlendirmesinde, "Yapay zekâ şirketlerde giderek daha stratejik bir konu haline geliyor.” ifadesini kullandı.

Wohlrabe, asıl zorluğun yapay zekâyı mevcut süreçlere mantıklı bir şekilde entegre etmek olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Ifo, 5 Haziran’da Almanya'da her dört şirketten birinin, yapay zekâ kullanımı nedeniyle gelecek 5 yıl içinde işten çıkarmaların olmasını beklediğini bildirmişti.