Alphabet'ten 3 milyar Euro'luk tahvil hamlesi! Yapay zekaya dev yatırım

Google'ın ana şirketi Alphabet Inc., yapay zeka ve bulut teknolojilerine yönelik yatırımlarını desteklemek amacıyla en az 3 milyar euro tutarında tahvil ihracı başlattı. Bu, şirketin 2025 yılı içerisindeki ikinci çok dilimli euro cinsinden tahvil satışı oldu.

Elde edilecek fonların, yapay zeka altyapısı ve veri merkezlerine yönelik rekor düzeydeki sermaye harcamalarının finansmanında kullanılacağı belirtildi. Tahvil ihracı, vadesi 3 ila 39 yıl arasında değişen altı farklı dilimden oluşuyor. En kısa vadeli tahvilin getirisi orta vadeli swapların 60 baz puan, en uzun vadelinin ise 190 baz puan üzerinde fiyatlanıyor.

Üçüncü çeyrekte 87,5 milyar dolar gelir

Alphabet'in bu yeni tahvil satışı, yılın başlarında gerçekleştirilen 6,75 milyar euroluk ilk euro tahvil ihracının ardından geldi. Şirket, 2025'in üçüncü çeyreğinde 87,5 milyar dolar gelir elde ederken, yıllık sermaye harcamalarının 91-93 milyar dolar aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.

Alphabet, özellikle yapay zeka tabanlı ürünlerinden elde ettiği gelirlerde yıllık bazda yüzde 200'ün üzerinde artış bildirmişti. Tahvil ihracını Goldman Sachs, HSBC ve JPMorgan yönetirken, fiyatlamanın bugün içerisinde tamamlanması bekleniyor. Şirketin kredi notu ise Aa2/AA+ seviyesinde bulunuyor.