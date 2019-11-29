Amadeus, gelirlerini yüzde 15 artırdı

29 Kasım 2019

Küresel seyahat endüstrisi için ileri teknoloji çözümleri sağlayan Amadeus, Ocak- Eylül dönemini kapsayan yılın ilk üç çeyreğinde gelirlerini yüzde 15 oranında artırarak 4 milyar 236 milyon euroya yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamada, BT Çözümleri ve Dağıtım segmentlerinin güçlü performansı, TravelClick'in satın alımının ardından yaşanan konsolidasyon ve döviz kurlarının pozitif etkilerinin Amadeus'un 9 aylık dönemde çift haneli rakamlara ulaşmasını sağladığı kaydedildi.

Seyahat teknolojisi alanında dünyanın en büyükleri arasında yer alan ve 190'ın üzerinde ülkede hizmet veren Amadeus, 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı.



Şirketin gelirleri dokuz aylık dönemde yüzde 15 artışla 4 milyar 236,6 milyon euroya çıkarken, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) yüzde 11.1 artışla 1 milyar 763,8 milyon euroya yükseldi.



Dağıtım segmentinde seyahat acentesi aracılığıyla uçak rezervasyonları yüzde 0.5 artışla 447 milyona, BT Çözümleri segmentinde ise uçak yolcusu sayısı yüzde 7.1 artarak 1 milyar 496,6 milyona çıktı.



Amadeus'tan yapılan açıklamada, "Amadeus, BT Çözümleri ve Dağıtım segmentlerinin güçlü performansı, TravelClick'in satın alımının ardından yaşanan konsolidasyon ve döviz kurlarının pozitif etkileri sayesinde yılın ilk dokuz ayında olumlu finansal gelişimini sürdürdü.



Tüm bu gelişmeler düzeltilmiş kârın 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 11.1 artarak 992.5 milyon euroya ulaşmasını ve gelir ve FAVÖK değerlerinde iki haneli büyüme rakamlarının görülmesini sağlamıştır." denildi.

Maroto: iki basamaklı büyüme devam ediyor

Amadeus Başkanı ve CEO'su Luis Maroto, ilk 9 aylık finansal sonuçlar ile ilgili değerlendirmesinde, şirketin büyüme trendini koruyarak gelirde, FAVÖK'te ve düzeltilmiş kârda iki basamaklı büyümenin devam ettiğini belirtti. Maroto, "Bu olumlu finansal performans, özellikle ağırlama alanında çeşitlilik stratejisinin sağlıklı gelişimi ve aynı zamanda ana segmentlerimizin gücü sayesinde gerçekleşti.



Dağıtım segmentinde, rezervasyon hacimlerimiz Asya-Pasifik dışındaki tüm bölgelerdeki pazar paylarındaki artış sayesinde sektörün üzerinde bir performans sergiledi. BT çözümlerinde, seyahat endüstrisindeki ödemeleri güvence altına almak için Visa ile yaptığımız yeni anlaşmamız ve çeyrek boyunca pek çok havayolu şirketi tarafından satın alınan yolcu aksaklık çözümlerimiz ile müşterilerimizi desteklemeye devam ettik." dedi.