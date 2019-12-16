Amadeus inovasyonla değer üretmeye devam edecek

16 Aralık 2019

Uzakrota Travel Summit, 4 binden fazla yerli ve yabancı turizm profesyonelinin katılımı ile 13 Aralık Cuma günü İstanbul'da gerçekleştirildi. Etkinlikte düzenlenen panelde bir sunum yapan Amadeus'un Kurumsal Ofis, Araştırma, İnovasyon ve Ekosistem Pazarlama İletişimi Müdürü Tatiana Peron, hem sektör hem de Amadeus için inovasyonun öneminin üzerinde durdu.

Başta dijital tüketicilere dönüşen ve yeni beklentileri olan gezginler olmak üzere, seyahat sektöründeki tüm oyuncuların değişen ihtiyaçları için yenilikçi çözümler ürettiklerini söyleyen Peron, inovasyonun Amadeus'un DNA'sında yer aldığını ve onlarca yıllardır şirketin başarısındaki kilit faktör olduğunu belirtti.



Peron, “Amadeus'un inovasyona olan yaklaşımı sadece 'büyük fikir' ile ilgili değil, müşterilerimizin işlerini daha efektif, daha yaratıcı hale getirecek ve gezginlere, dolayısıyla onların işlerine daha kolay değer üretmeyi sağlamaya yardımcı olacak fikirleri nasıl uygulayabileceğimizle ilgili.” ifadelerini kullandı.



Gezginler eskisinden çok farklı

Gezginlerin artık eskisi gibi olmadığını ve her birinin dijital tüketiciler haline geldiğini söyleyen Peron, "Yeni gezginler hakimiyet, güven, devamlı erişim, öncelikli muamele, sosyal takdir ve kişiselleştirme istiyor. Gezginlerin ihtiyaçlarını ele alır ve sıkıntılarını çözersek, hem onlar hem de hiç şüphesiz müşterilerimiz için değer yaratacağız. Aslına bakılırsa, müşterilerimizi memnun etmek için önce gezginleri memnun etmemiz gerekir." ifadelerini kullandı.



Peron sunumunda, yapay zeka ve nesnelerin internetinin aksaklıkların öngörülmesi veya yanlış yönlendirilmiş bagajların takibi gibi gerçek sorunların çözümü için yeni fırsatlar sunacak teknolojiler olabileceğini söyledi. Amadeus inovasyonlarının kilit hedefinin seyahatleri boyunca gezginlere doğru zamanda, doğru kanaldan, doğru içeriği sağlamak ile ilgili olduğu belirtildi.



Amadeus Türkiye'nin turizm potansiyelini desteklemeye devam edecek

Amadeus Türkiye Genel Müdürü, Güney Avrupa Online Seyahat Satış Direktörü Eric Willems da açılış konuşmasında Uzakrota'nın sektör için önemine değinerek, 4 binden fazla yerli ve yabancı turizm profesyonelinin katılımı ile düzenlenen organizasyonun Türkiye'nin en önemli turizm etkinliklerinden biri olduğunu ifade etti. Zirvenin tüm paydaşları aynı platformda buluşturduğunu ve yeni iş birliklerine kapı açtığını aktaran Willems, düzenlenen panellerde sektörün geleceğine ışık tutacak sonuçlara ulaşılacağını umduğunu ifade etti.



Amadeus olarak bu tip etkinliklerde yer almanın kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Willems, "Amadeus olarak 25 yıldan bu yana Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. Türkiye’nin turizm anlamında büyük bir potansiyelinin olduğunun farkındayız ve bu potansiyeli daha da fazla geliştirmek için çaba gösteriyoruz. Şimdiden 2020'nin daha iyi bir yıl olacağını söyleyebiliriz. Biz de Amadeus olarak Türkiye'nin potansiyelini desteklemeye ve büyümeye devam edeceğiz." dedi.