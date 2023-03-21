Amazon 9 bin kişiyi daha işten çıkaracak

Amazon'un CEO'su Andy Jassy, Ocak başında daha önce açıklanmış olan iş gücünü azaltma planı kapsamında işten çıkarmaların 18 bin kişiyi aşacağını duyurmuştu.

Jassy, şirketin geçen yıllarda önemli ölçüde çalışan istihdam ettiğini belirterek, ekonomideki belirsizliğin şirketi maliyet düşürmeye ve çalışan sayısını azaltmaya zorladığını ifade etti.

Geçen yıl sonbaharda 11 binden fazla kişiyi işten çıkan sosyal medya platformu Facebook'un üst şirketi Meta Platforms Inc de, geçen hafta 10 bin kişiyi daha işten çıkaracağını açıklamıştı.